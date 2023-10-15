Вам не будет стыдно: стилисты рассказали, как выглядеть модно и при этом не заболеть осенью

Два абсолютно разных стиля одежды начали соперничать между собой нынешней осенью. С одной стороны, есть спортивные яркие куртки с анималистичным принтом, с другой – черно-белая эстетика так называемого офискора, или нового прочтения делового стиля. Специалисты Министерства здравоохранения Московской области, в свою очередь, отмечают, что каким бы ни был ваш осенний образ, с наступлением ноября в нем точно должны присутствовать перчатки, утепленные брюки и как минимум теплые наушники, если шапки вы игнорируете.

ПРИВЕТ, Я ТУКАНЧИК

Сейчас отечественные дизайнеры «ловят ветер» с Востока. А оттуда веет чем-то анималистичным. Корейские модельеры разработали фасоны курток и пальто со специальными капюшонами. Если натянуть капюшон на лицо, вы предстанете в образе, копирующем вид какого-нибудь древнеегипетского бога. Например, морда крокодила, обезьяны или тукана. Есть и серые расцветки с мордами грызунов, но они, конечно же, на любителя.

«Знаете, откуда ноги растут? Из масочного режима, – раскрывает секреты дизайнер из Красногорска Ульяна Молодцова. – Еще в пандемийные времена фешен-индустрия начала изобретать всевозможные виды масок, которые бы не просто не портили образ человека, а стильно его дополняли. По вкусу людям на всех континентах пришлись анималистичные сюжеты. И вот модельеры шагнули дальше. Теперь мы имеем капюшоны с такой же идеей».

СЛОВНО КАПУСТА. НО ЗДОРОВАЯ

Приверженцы строгого классического стиля и офисные клерки довольствоваться такими новинками из мира моды, разумеется, не смогут. Но для них постарались корейские стилисты. Они взяли за основу европейскую бессмертную классику и немножко ее доработали.

Фото: [ freepik.com ]

«В чем всегда ходили клерки, фрилансеры и всевозможные белые воротнички? Пальто строгих силуэтов, шерстяные брюки, а под пуловерами и вязаными жилетками белые рубашки с отложным воротничком, – рассказывает художник-модельер из Одинцова Милена Волкова. – Этот стиль вне времени, он уже давно вышел за пределы бизнес-центров. Но благодаря молодым дизайнерам даже он обновился, стал смелее и практичнее, потому что оброс новыми видами утепленной одежды. По сути, стал «капустным». Раньше вы бы надели под юбку просто колготки. А сейчас можете выбрать всевозможные гетры, гольфы, рейтузы или легинсы, которые будут гармонировать с вашим общим стилем. И вам не будет стыдно, что вы в рейтузах, потому что теперь в моде практичность».

Собирайте свой образ, как конструктор, советует эксперт. Хотите – из пяти вещей, а хотите – из 15.

«Я хорошо помню, как мой папа, будучи педиатром, в 90-е боролся с молодежной модой, – вспоминает онколог из Балашихи Вячеслав Кайдалкин. – Шапки и теплые штаны у моих сверстников не пользовались популярностью совсем. Поэтому подростки болели с серьезными осложнениями. Нынешняя мода, я вижу по своим детям, бережнее относится к здоровью юного поколения. В том числе репродуктивному. Это очень ценно».

ПОЧЕМУ ЗИМОЙ И ОСЕНЬЮ НУЖНО НОСИТЬ ШАПКУ?

На холоде сосуды сужаются. От этого ухудшается кровообращение, и человек быстро замерзает. Простуду от переохлаждения часто подхватывают те, кто не любит головные уборы. Кстати, у трихологов существует версия, что переохлаждение кожи головы может привести к частичному или полному облысению.