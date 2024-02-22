За «майдан» платили посменно: очевидцы вспомнили, что творилось в Киеве в феврале 2014-го

10 лет назад на Украине произошел государственный переворот, который привел к отстранению от власти президента Виктора Януковича и многим другим переменам, последствия которых ощущаются до сих пор.

Как вспоминают те события их участники и очевидцы, и как теперь оценивают все произошедшее — в материале «Подмосковье сегодня».

Чувство развала страны

«Я приезжала в Киев еще в январе, и мы тоже ходили на Майдан, тогда все туда ходили как на экскурсию. Но уже тогда все это воспринималось как приближение катастрофы, хотя, самые печальные события были еще впереди. У нас, жителей Николаева, Одессы, Херсона уже было чувство полного развала государства», — рассказала нашему корреспонденту председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, ныне живущая в России.

Французский поэт русского происхождения Юрий Юрченко в 2014 году оказался на Донбассе, позывной взял французский – «Анри». За событиями он начинал следить еще из Парижа и Амстердама.

«У меня вдруг появилось внутреннее чувство, что это коснется меня лично, как и очень многих других. Я боялся думать об этом, но понимал, что оттягиваю неизбежный приезд сюда», — говорит Юрченко.

Протест за деньги

Беспорядки в Киеве полыхали с конца 2013 года. Можно сказать, появился механизм капитализации митингов. Участвовали в них, в том числе, за наличные. В конце концов, события начали развиваться слишком стремительно.

Корреспонденту «Подмосковья сегодня» не так давно удалось обсудить события того времени с Виталием Юрьевичем Захарченко, последним министром внутренних дел Украины при президенте Януковиче.

«Милиция до последнего выполняла свою задачу по охране общественного порядка. Мы задерживали нарушителей, составляли протоколы, передавали материалы в суды. Но затем была амнистия, задержанные возвращались на баррикады», — рассказал Захарченко.

18 февраля начались убийства милиционеров и гражданских лиц. Правоохранители были вынуждены действовать решительно, оттесняя радикалов. На следующий день выступления продолжились. Но, увы, стражи порядка так и не получили команды применить оружие.

Приказа стрелять не было

«На вопрос, почему я не отдал эту команду, скажу так: я ее отдал. Я видел, что происходит вооруженный переворот. При таких обстоятельствах, учитывая возможные массовые жертвы, применение силы оправдано на любом уровне. Но моего решения зачищать площадь оказалось недостаточно», — подчеркнул Захарченко.

Украинские парламентарии в это время дискутировали о будущем страны. МИД России призывал Киев обеспечить безопасность мирных граждан. Евросоюз выступал за досрочные президентские выборы, а в США готовили визит в Киев представителей Госдепа.

А вот сам президент Украины активного участия в тех событиях не принимал. 21 февраля Янукович покинул Киев вместе со спикером Рады Владимиром Рыбаком и руководителем своей администрации Андреем Клюевым. По официальным данным, он поехал в Харьков на съезд депутатов юго-восточных областей Украины и Крыма.

Протестующих в это время призывали идти на вооруженный штурм правительственного квартала.

«Я заранее предложил Януковичу единственно возможный вариант, чтобы избежать огромных жертв в центре Киева. Можно было отвести все наши силы, включая внутренние войска, на Донбасс. Уже там разруливать ситуацию», — продолжил Захарченко.

Легитимный президент должен был также отправиться в Донецк, чтобы вести переговоры, обсуждать условия, искать решение, которое устроило бы всех. Но этим планам не суждено было сбыться. Янукович в Донецк так и не приехал.

А 22 февраля 2014 года Верховная рада отстранила Виктора Януковича от должности. Исполнять обязанности президента страны временно стал Александр Турчинов.

Вертолеты с красными звездами

«Я до последнего ждал Виктора Федоровича в Мариуполе, куда добрался сам. Через окно слышу, как над морем пролетел вертолет. В одну сторону, в другую. Тут внезапный стук в дверь. Нас рассадили по машинам, мы понеслись по побережью Азовского моря. Нас уже ждали вертолеты с красными звездами», — вспоминал Виталий Захарченко.

Фото: [ pxhere.com ]

Вскоре самого Януковича также эвакуировали в Ростов-на-Дону. Для него события на Украине на этом закончились.

До сих пор продолжаются споры о том, что было бы, если бы Янукович не покинул Киев. Уничтожили бы его физически, или ему удалось бы сохранить власть? Можно ли было избежать последующих потерь? Не оказался ли он трусом, спасая свою жизнь?

«Нет, я не считаю Януковича трусом. Да, тогда определенные эмоции от некоторых его поступков были. Но сказать, что он, спасая свою жизнь, бежал в Россию, не могу. Я думаю, он просто был уверен, что сможет переиграть всех своих соперников. Основная его проблема заключалась в том, что он совсем не думал о возможных последствиях своих поступков для государства. А вывез меня не он. Это решение принимал совсем другой президент», — заключил Виталий Захарченко.

Первые законодательные инициативы новых киевских властей были связаны с ограничением прав русскоязычных жителей юго-востока. Был отменен закон, дающий русскому языку статус регионального в ряде областей страны. Через несколько недель Киевский окружной суд принял решение о запрете на трансляцию четырех российских каналов…

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