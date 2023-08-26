30 новых школ откроют к 1 сентября в Подмосковье

Старт нового учебного года не за горами. В день знаний пороги подмосковных школ переступят 1 млн 80 тыс. учеников. В сады пойдут 467 тыс. малышей, в колледжи и вузы – 78 тыс. студентов. При таком постоянно растущем количестве детей, регион активно строит школы. Как недавно заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, к 1 сентября в регионе откроют 30 новых школ, построенных как за бюджетные, так и внебюджетные средства. Подробности в нашем материале.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ОТКРЫТИЯ

В день знаний свои двери для детей распахнут 27 школ на 20 тыс. человек и три кластера на 2 тыс. учащихся.

23 школы возводили по госпрограмме. Среди них такие крупные объекты как учреждение на 2,2 тыс. мест в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцово. Сказать, что жители ее ждать с нетерпением, значит не сказать ничего.

- У нас огромный микрорайон, детей приходится возить в соседние школы. Это занимает много времени и они очень устают, приходится раньше вставать и отказываться то от прогулок, то от секций, чтобы лечь раньше. Поэтому для нас это будет самый настоящий праздник, - поделилась жительница «Гусарской баллады» Ольга Потехина.

Большая школа на 1,1 тыс. мест распахнет двери в 5-м микрорайоне Шатуры. А учреждение в микрорайоне Южный в Домодедове примет 900 учащихся.

- Когда детям дают возможность жить и учится в современных и достойных условиях, это прекрасно, - считает жительница микрорайона, мама двоих детей Кристина Савичева.

Также школы примут 1 сентября детей на Леоновском шоссе в Балашихе и на улице Советской улицы в Богородском округе, на улице Калинина и Кутузова в Коломне и ЖК «Дрожжино-2» в Ленинском округе.

Среди объектов, построенных за государственные деньги также учебный корпус для 500 учащихся в кластере на базе гимназии им. Е.М. Примкова, детский технопарк и корпус для проживания учащихся на 200 человек в кластере на базе Физтех-лицея. А также здание на 1280 учащихся в базе кластера в Истре.

РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ

А жители Чехова готовят детей к встрече 1 сентября в новой школе на 825 мест на Московской улице. В новом корпусе гимназии № 7 будут и спортивные классы, и различные мастерские. Введение здания позволит разгрузить школы № 1 и № 3.

Как рассказала директор гимназии № 7 Елена Рубцова, новый корпус открывает широкие возможности как для детей, так и для педагогов.

- Здесь мы сможем реализовать огромное количество проектов, от которых мы раньше отказывались, потому что учились в две смены. Организуем школу полного дня, когда ребенок с восьми утра до 18 находится под присмотром педагогов, посещает дополнительные занятия. А также «Умные каникулы» и «Эффективная начальная школа», — добавила она.

ИНВЕСТОР В ДЕЛЕ

Помогают расширять образовательные пространства Подмосковью и инвесторы, которые также строят школы в крупных городах и жилых комплексах Московской области. Как рассказали в Министерстве жилищной политики региона, к 1 сентября откроются семь учреждений, возведенных за внебюджетные средства.

Так, последние приготовления заканчиваются в новых зданиях в ЖК «Серебрица» в Опалихе в Красногорске. Здесь смогут учится 825 ребят. А в деревне Глухово в ЖК «Новая Рига» в том же муниципалитете в новых условиях встретят учебный год 1150 мальчиков и девочек. Также школа в ЖК «Спутник» в Красногорске готовится принять 825 учащихся. А учреждение в ЖК «Ильинские луга» - 1,5 тыс.

В Ленинском округе жители ждут с нетерпением открытия школы в ЖК «Пригород Лесное». Туда пойдут 1100 человек. В микрорайоне 1 А в Люберцах открывается здание на 825 мест, а в Химках в ЖК «Маяк» - на 730.

Где еще откроют построенные за бюджетные средства школы:

село Озерецкое, Дмитровский округ - 500 мест;

поселок Глебовский, Истра – 400 мест;

Королев, улица Легостаева – 825 мест;

ЖК «Митино Парк», Красногорск – 300 мест;

деревня Погорелки, Мытищи – 1100 мест;

Новомытищинский проспект, Мытищи – 200 мест;

Бульвар маршала Крылова, Одинцово – 500 мест;

Микрорайон Серебрянка, Пушкинский – 550 мест;

поселок Тучково, Руза – 400 мест;

улица Серова, Раменское – 200 мест;

микрорайон Потапово 3 А», Щелково – 825 мест.