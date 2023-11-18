Более 20 тыс. человек переселят из аварийного жилья в 2024 году в Подмосковье

К новой программе расселения аварийного жилья Подмосковье приступает с 2024 года. Регион приступит к расселению из домов, признанных аварийными с 2017 по 2022 год. Планируется, что старые квартиры на новые сменят порядка 22 тыс. человек. По информации Министерства строительного комплекса Московской области, под расселение попадут 800 домов в 42 городских округах. Подробности в нашем материале.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Как и в предыдущие годы, для реализации масштабной программы переселения регион использует сразу несколько механизмов. Во-первых, для переселенцев строят новые многоквартирные дома. Во-вторых, на бюджетные деньги для людей покупаются квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке. Кроме того, в Подмосковье продолжат выдавать желающим жилищные сертификаты, благодаря которым новоселье может состояться намного быстрее. А купить квартиру или дом человек может в любом городе Московской области.

Предполагается, что по сертификатам удастся расселить больше 67 тыс. кв. метров аварийного жилья. Для жителей еще свыше 160 тыс. кв метров построят новые дома. Более 82 тыс. кв метров планируется расселить за счет покупки готовых квартир, а свыше 36 тыс. кв метров – благодаря комплексному развитию территорий.

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Именно благодаря грамотно скомпонованному соотношению всех вышеупомянутых инструментов региону удалось раньше времени завершить расселение домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Изначально эта программ была рассчитана до конца 2025 года, а завершается уже в декабре текущего. И немаловажную роль в этом сыграли введенные впервые в России именно в Подмосковье жилищные сертификаты. Как сообщили в Министерстве строительного комплекса, в 2024-м году за 1 кв. метр аварийного жилья будут выплачивать свыше 130 тысяч. рублей. При этом принять решение – ждать новую квартиру или получить сертификат жильцы аварийных домов должны в первое полугодие 2024-го. А в течение 12 месяцев после выдачи документа приобрести жилье в любой точке Московской области.

Есть несколько важных нюансов – сертификат может получить только собственник жилья право, которого было зарегистрировано до признания дома аварийным. Кроме того, это должно быть единственное жилье заявителя.

- Сертификаты, которые действуют в Подмосковье – удобный способ для людей в приобретении нового жилья. И в первую очередь потому, что покупатель может выбрать то, что ему нравится и подходит по цене. Привлекает и спектр действия этого документа. При его наличии можно приобрести жилье и по договору долевого участия, оплатить договор подряда на строительство жилого дома, взять ипотеку, - говорит риэлтор по недвижимости Антон Мальцев.

Предполагается, что с помощью сертификатов удастся расселить 20 % от общего объекта аварийного фонда.

Более того, сейчас Московская область прорабатывает возможность вести сертификаты и для тех, кто живет в аварийках по договору социального найма. Сейчас такие граждане ждут предоставления новых квартир. И ждать приходится больше двух лет. С учетом того, что сейчас 50 % аварийного жилья, которое вошло в новую программу, составляет именно социальный найм, расширение действия сертификата на такую категорию было бы крайне актуально.

Правда, для этого предстоит внести изменения в ст. 87 Жилищного кодекса. И тут слово за законодателями.