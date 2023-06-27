Эксперт назвала наиболее престижные направления для приобретения земельных участков в Подмосковье

Экологи и развитая инфраструктура, возможность быстро и удобно добраться до столицы - основные моменты, на которые обращают внимание желающие приобрести земельные участки и жить поближе к природе. Именно эти показатели делают Запад и Юго-Запад наиболее престижными направлениями у жителей Подмосковья, сообщают в Комитете по конкурентной политике Московской области. Это подтверждают и эксперты. Подробности в нашем материале.

ПРИРОДА И ДОСТУПНОСТЬ

- Западное направление традиционно считается самым востребованным и наиболее дорогим.Принято считать, что такая картина сложилась из-за определённым образом расположенной Розы ветров, всвязи с чем экологическая обстановка здесь лучше, - говорит директор агентства недвижимости “Удачный Выбор” из Раменского, вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Ольга Власова.

Кроме того, здесь нет крупных промышленных предприятий, что также влияет на экологическую обстановку. Особенно чистый воздух в Рузском, Шаховском и Можайском горокругах. Истра и Волоколамск также популярны.

А еще на этом направлении можно встретить очень живописные ландшафты, почти вся территория покрыта лесами. Крупные заповедники и природные парки, природные водохранилища, большинство из которых также находятся на западе, также привлекают людей.

Еще одно преимущество - развитая транспортная доступность. Сюда удобно добираться как общественным транспортом, так и на машине по современным автомагистралям.

К слову, хорошая экологическая обстановка и на севере и северо-западе Подмосковья. Кроме того, здесь идет активное благоустройство территории. Единственное, что смущает покупателей - загруженные дороги, поэтому цены тут могут быть значительно ниже, чем на западном направлении.

ЦЕНЫ НИЖЕ

- Обстановка на Юго-Востоке в плане экологии значительно хуже и участки здесь значительно дешевле, - продолжает Ольга Власова. - Поэтому здесь можно найти достаточно бюджетные варианты.

Зато здесь много лесов и живописная природа. А также много культурных и исторических достопримечательностей. Поэтому приобретая здесь участок земли можно не только значительно сэкономить, но и получить массу преимуществ.

А купить участки или взять их в аренду на долгий срок на понравившихся направлениях можно как обратившись на специализированные сайты и в организации, так и принять участие в торгах. Для этого необходимо зайти на сайт ЕАСУЗ (Единый портал торгов Московской области). Как отмечают в Комитете по конкурентной политике Московской области, процедура пользуется популярностью и жителей - уже более 19 тысяч человек попробовали свои силы в торгах и смогли выгодно получить землю под строительство дома.