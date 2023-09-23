Какие объекты появляются в Подмосковье вместо ветхих зданий?

На данный момент в Подмосковье уже достроили, снесли или привели в порядок 5577 тыс. объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Только за 8 месяцев этого года решен вопрос по 686 проблемным сооружениям. Сносить пришлось только 282 из них – остальные привели в порядок или уже достроили. Но иногда снос необходим – и для безопасности, и для развития города. Рассказываем, как используют освободившуюся землю.

КАЧЕЛИ И ШАХМАТЫ

Один из недавних крупных проектов – сквер на улице Октябрьской Коломны, созданный на месте недостроенного административно-делового центра. Здание не только занимало землю, но и ухудшало вид центральной части города.

«Администрацией городского округа совместно с жителями было принято решение создании на месте снесенного объекта нового общественного пространства – сквера», - отметил министр Правительства московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Участок в 0,42 га после сноса буквально преобразили: провели мощение и озеленение, поставили спортплощадку и зону воркаута, шахматные столы, городские качели, теневые навесы и многое другое. Сделали зоны отдыха для детей и взрослых, оборудовали парковку, системы видеонаблюдения и освещения.

БУДЕТ ГОРОД-САД!

Благоустроить планируют и территорию, расчищенную после сноса заброшенного детского сада в селе Ильинский Погост городского округа Орехово-Зуево. Строительство начали примерно в 1980-е годы, но так и не довели до конца. Со временем недострой обветшал, садик пришлось демонтировать.

Еще одно уютное пространство планируют создать на улице Семашко в Мытищах, где недавно ликвидировали аварийную двухэтажку. Здание было старым, степень износа достигла около 80%.

«В настоящее время участок свободен от застройки. На месте сноса нежилого здания планируется проведение благоустройства», - сообщили в Мособлархитектуре.

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Кроме скверов и удобных тротуаров на месте сноса размещают и другие важные объекты. Например, в Серпухове на месте снесенного недостроя на улице Чехова планируют построить жилые дома. Участок уже свободен, строительный мусор убрали.

А в Сергиевом Посаде на улице Карла Либкнехта вместо демонтированного жилого дома, который находился в аварийном состоянии, уже оборудовали парковку.

«Двухэтажный жилой дом 1950 года постройки, площадью чуть более 520 квадратных метров был обследован и по результатам технического состояния строительных конструкций здания признан аварийным. После чего администрацией Сергиево-Посадского городского округа в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» была проведена процедура по расселению собственников 14 жилых помещений и принято решение о демонтаже бывшего жилого дома», - рассказал Владислав Гордиенко.

Затем на месте сноса сделали парковку для тех, кто приезжает в центр онкологической помощи. Он как раз находится рядом.