Медицина, промышленность, инфраструктура: разные заявки поступили в подмосковный ЦСС в ноябре

Развитие медицинских и производственных мощностей – один из важнейших приоритетов Правительства Московской области. На днях на сопровождение Центра Содействия Строительству при Правительстве региона поступили стратегически важные объекты. При поддержке менеджеров ЦСС в Подмосковье будет построен крупный фармацевтический завод и проведена модернизация научно-производственного комплекса. Кроме того, в регионе появятся новые промышленные производства.

ЗДОРОВЫЕ ИННОВАЦИИ

Жизненно важный препарат начнут изготавливать в Подмосковье в ближайшем будущем. Это станет возможным благодаря строительству фармацевтического завода по производству гепарина натрия в Воскресенске, сообщают в Министерстве жилищной политики Московской области. Компания «Северный океан» инвестирует в его создание 850 млн рублей. Этот крупнейший в Московской области частный проект из Китая уже поступил на сопровождение Центра Содействия Строительству.

– Основным продуктом компании станет субстанция гепарина натрия — активного вещества, которое препятствует образованию тромбов, а также применяется в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Новое производство направлено на импортозамещение важного фармакологического препарата. Реализация фармацевтического комплекса запланирована на земельном участке площадью более 14 га, – сообщают в Министерстве жилищной политики Московской области.

В самое ближайшее время при поддержке менеджеров ЦСС будет проведена модернизация научно-производственного комплекса одной из крупнейших российских фармацевтических компаний «Валента Фарм». На территории городского округа Щелково будет построен уникальный инновационный центр и расширена производственная линейка в виде жидких нестерильных лекарственных форм. Кроме того, будет увеличена мощность складского корпуса.

– Все объекты будут спроектированы и оснащены современными автоматизированными системам — инженерными, технологическими и лабораторными, – пояснили в Минжилполитики региона.

ПОЛИМЕРЫ И МЕТАЛЛ

Большое внимание в регионе продолжают уделять и развитию промышленных мощностей. Среди последних проектов, которые взяли на сопровождение менеджеры ЦСС – завод полимерных материалов в Сергиево-Посадском городском округе. Строительством предприятия займется научно-производственное предприятие «Спецполимер». Площадь застройки составит более 1,5 тысяч кв. метров. На заводе планируется разрабатывать и производить полимерные покрытия для защиты от коррозии объектов нефтегазовых, топливно-энергетических и строительных комплексов.

А в Домодедово построят здание для производства металлоконструкций. На территории объекта планируется производить металлоконструкции для строительства полнокомплектных зданий. Офисные, административные и иные помещения для сотрудников разместят в административно-бытовом отделении.

Напомним, попасть на сопровождение ЦСС возможно на любой стадии реализации проекта — от идеи или уже перед самым вводом объекта в эксплуатацию.