Множество разноплановых заявок поступило в подмосковный ЦСС по строительным проектам в сентябре

Менеджерам Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области продолжают поступать интересные заявки на сопровождение. Лидером этого сентября стали складские и производственные помещения. Такая тенденция ярко иллюстрирует стремительное развитие промышленности в регионе. Есть на балансе подмосковных специалистов и важные социальные объекты – реабилитационный центр, баня и гостевые дома.

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Совсем скоро в городском округе Чехов развернется производство дверей. Проект производственного здания в районе деревни Сергеево уже поступил на сопровождение ЦСС. Всего на участке площадью 1 га планируется возведение трех производственных объектов.

В первую очередь строительства войдет просторное производственное здание. На его территории будут производить входные и межкомнатные двери, раздвижные системы, а также складские зоны для краткосрочного хранения комплектующих материалов. Ожидается, что объем выпуска готовой продукции составит около 20 тысяч кв. метров в год.

Тем временем в Рузском городском округе в декабре этого года появится внушительный склад для хранения сельскохозяйственной продукции. При помощи в ЦСС в селе Никольское возведут здание площадью более 1 тысяча кв. метров. Часть склада отведут под административный блок. Объект возведут в декабре 2023 года.

Еще один склад появится в городском округе Солнечногорск. На территории комплекса будут хранить продукты. Проект застройщика «Деликатес Дичь» уже начал сопровождать специалист ЦСС.

«Склад расположится на участке площадью 2 га. Часть объекта застройщик планирует сдавать в аренду, часть — использовать для хранения колбас, полуфабрикатов и иных продуктов собственного производства. Объем инвестиций составит до 100 млн рублей», – пояснили в пресс-службе Центра Содействия Строительству.

А вот в Подольске просторный склад будет построен на территории активно развивающегося комплекса по производству кофе и кофейной продукции компании «АРАБИКА». Застройщик инвестирует в проект 40 млн рублей, будет создано 10 рабочих мест.

БАНЯ ЗОВЕТ!

Помогают специалисты ЦСС воплотить в жизнь и важные социальные объекты. Так, при поддержке аналитиков центра, в Дубне будет модернизирован научно-производственный комплекс компании «Гридекс-К».

Еще один проект, который ведут менеджеры ЦСС, совсем скоро оценят жители и гости городского округа Лотошино. В местном рыболовном парк-отеле «Ихтиолог» построят новый гостевой дом. А вот в Клину в отеле «Дилижанс» скоро стартует строительство здания банного комплекса. Уже известно, что в нем разместят две парилки, комнату общего пользования, бассейн и детскую горку.

Также на территории объекта планируется проводить «банные дни» для пенсионеров, которые смогут в определенное время получить льготы по соответствующему удостоверению.

«В результате работы ЦСС – срок реализации проектов строительства коммерческой недвижимости в Подмосковье сокращен. Каждый проект ведет персональный менеджер. Все региональные и муниципальные услуги по выдаче разрешительной документации оптимизированы и переведены в электронный вид», - отметили в пресс-службе Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области.