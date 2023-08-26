Множество разноплановых заявок поступило в подмосковный ЦСС в августе

Сразу несколько интересных спортивных объектов появится в регионе. Все они будут возведены при поддержке Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области. Кроме того, в самом ближайшем будущем инфраструктура нашего региона пополнится супермаркетами и производственными комплексами.

ГОТОВЬ СЕДЛА И ЛЫЖИ!

Совсем скоро у жителей Раменского появится возможность приобщиться к конному спорту: крестьянско-фермерское хозяйство «Подкова» готовится приступить к строительству конного клуба. Разрешение на возведение здания уже выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Как сообщают в пресс-службе министерства, застройщик инвестирует в проект 15 млн рублей, площадь здания составит 545 кв. метров. Первоначально на территории фермы планируется разместить 30 лошадей, однако в будущем поголовье увеличат до 50. Кроме того, на территории округа появится десять рабочих мест.

Еще один интересный объект спортивного назначения появится в Истре. В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на этапе проектирования поступил объект застройщика «СК Вектор-В». Компания готовится возвести в округе современный горнолыжный комплекс. Размер инвестиций составит 150 млн рублей.

Горнолыжный спуск протяженностью двести метров создадут из естественного склона. Объект будет оборудован системами искусственного оснежения. В общей сложности, на территории более 3 тыс. кв. метров будут построены гостиничный комплекс на 30 номеров, ресторан и спа-зона с открытым бассейном. Также предусмотрено строительство модульных домов, где отдыхающие смогут остановиться на ночь.

НЕБО ЗОВЕТ

А вот любителям посидеть за штурвалом стоит обратить внимание на городской округ Серпухов. Здесь, в деревне Новинки-Бегичево построят здание авиационно-спортивного клуба. Комплексную поддержку застройщику оказывает Центр Содействия Строительству. Объект будет возведен на территории аэродрома авиации общего назначения «Новинки». В авиационно-спортивном клубе обучающиеся будут получать теоретические знания, изучать внутреннее устройство воздушных кораблей и перенимать опыт от действующих пилотов. Объем инвестиций в проект составит 28 млн рублей.

Не только спортивные, но и важные производственные объекты сопровождают менеджеры ЦСС. Так, например, в Домодедово застройщик «ДМД Технологии» планирует возвести производственный комплекс для изготовления безалкогольных напитков. Планируемые инвестиции — 250 млн рублей, а площадь застройки – 0,9 га. Компания собирается производить безалкогольные напитки взамен ушедших с рынка иностранных брендов.

Тем временем, в Дубне появится первый в Подмосковье завод по производству растворов для ухода за контактными линзами. Менеджеры ЦСС оказывают комплексное сопровождение проекта застройщика «Окей Вижн Технологии». На новом предприятии будут изготавливать средства для ухода за контактными линзами, которые на данный момент не производится в России.