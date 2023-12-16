Около пятисот рабочих мест появится в Подмосковье благодаря запуску новых предприятий в декабре

Одним из наиболее активных в плане возведения и запуска новых объектов обещает стать декабрь для Подмосковья. Только в первую неделю декабря Главгосстройнадзор региона выдал разрешения на строительство и введение в эксплуатацию 65 предприятий. Каждый из этих объектов сопровождают менеджеры Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области. Уже совсем скоро распахнет свои двери гостям рыболовный парк-отель с коттеджами, также будет запущена серия сельскохозяйственных и промышленных производств.

ВНУШИТЕЛЬНЫЕ МАСШТАБЫ

В первую неделю декабря Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешения на строительство 40 коммерческих предприятий. Кроме того, были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 26 построенных объектов с 1 декабря 2023 года. Все эти проекты сопровождают персональные менеджеры ЦСС.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в регионе планируют построить и реконструировать 8 складов, 7 цехов и производственных предприятий, 4 автосервиса, 3 магазина, 3 общепита, 2 сельскохозяйственных объекта и медучреждение. Общая площадь всех построек составит 100 тысяч кв.м., а размер инвестиций – 4,5 млрд рублей. В дальнейшем на новых предприятиях смогут работать 487 человек.

Кроме того, разрешения на ввод в эксплуатацию после завершения строительства получили 25 объектов площадью 92 тысяч кв.м. Среди них – 6 заводов и цехов, 5 складов, торговый центр и два магазина, 3 автозаправочные станции и 2 сельскохозяйственных предприятия. Количество новых рабочих мест составит – 476.

«ИХТИОЛОГ» НА НИЗКОМ СТАРТЕ

Один из самых интересных проектов – подмосковный парк-отель «Ихтиолог». Совсем скоро здесь откроются пять новых гостевых коттеджей.

– В деревне Кулешово городского округа Лотошино на территории рыболовного парка-отеля «Ихтиолог» завершен первый этап строительства гостевых домов. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Главгосстройнадзором Московской области, – сообщили в пресс-службе Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области.

Строительно-монтажные работы на объекте велись ровно двенадцать месяцев – с декабря 2022 года. Примечательно, что каждый из пяти одноэтажных коттеджей сконструирован из экологически чистых материалов, оснащен мебелью и техникой. Общая площадь построенного номерного фонда – более 1100 кв.м. Также на территории парк-отеля продолжается строительство шести гостевых домов и детского кафе.

Еще один важный объект, сельскохозяйственного назначения появится в Клину. Благодаря ему агрофирма «Елгозинское» сможет увеличить поголовье в полтора раза. Разрешение на строительство коровника на 800 голов уже выдано Главгосстройнадзором Московской области.

Тем временем, в Коломне готовится к открытию после реконструкции завод «Цементиум». В здании заменили кровельное покрытие, внутреннюю отделку, а также оконные конструкции. Производительность четырех мельниц в реконструированном здании составит 15 тонн цемента в час.