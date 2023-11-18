Около сотни инвестиционных соцобъектов построят в Подмосковье в 2024 году

На 2024 год в Подмосковье запланирован ввод около сотни инвестиционных соцобъектов. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области. Это школы, поликлиники, детские сады, которые застройщики создают в рамках комплексного развития территории. Финансируют стройку из внебюджетных средств. Рассказываем, что и где откроется уже в ближайшее время.

УЧИТЬСЯ, ЛЕЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ

Новые учреждения дадут жителям возможность лечиться и водить детей в школы рядом с домом. А кроме того, обеспечат новые рабочие места. Например, по данным областного Министерства жилищной политики, 240 рабочих мест появится в новой поликлинике на территории жилого комплекса «Столичный» в микрорайоне Саввино в Балашихе. Поликлинику возводит застройщик «Главстрой Регионы», в смену здесь смогут принять 670 пациентов – 350 взрослых и 320 детей. В составе поликлиники оборудуют подстанцию скорой помощи на три поста общей площадью на 212 кв. метров.

- ЖК «Столичный» — один из крупнейших и перспективных районов Балашихи. На территории 57 га строится самодостаточный городской кластер из 34 домов с комплексной инфраструктурой для жизни, - напомнили в Министерстве.

ДО ШКОЛЫ – РУКОЙ ПОДАТЬ!

Также среди крупных социальных объектов следующего года – школа в жилом комплексе «Новое Медведково» в городском округе Мытищи. Строительство ведет девелопер проекта, ГК «Инград». Здесь смогут принять 1735 учеников. Площадь здания превысит 21 тыс. кв.м., в нем будет большая столовая, четыре спортзала и хореографическая студия, а также библиотека и другие помещения. Территорию благоустроят.

Кстати, здесь же, в Мытищах, строят и другую школу – в ЖК «Ярославский» от девелопера ПИК. Школа площадью 22 тыс. кв. м. рассчитана на 1650 мест, в здании предусмотрено 66 учебных кабинетов, в том числе – специальные классы для уроков химии, физики, информатики и биологии, кулинарии, иностранных языков.

- Три образовательных учреждения на 1500 мест каждое откроют в Московской области. Два на территории городского округа Люберцы: в ЖК «Жулебино парк» компании ПИК и в жилом комплексе «Первый Лермонтовский» застройщика ГК «ФСК», а также в Ленинском городском округе в ЖК «Восточное Бутово» (ПИК). В зданиях запроектированы функциональные зоны, учебные классы, столовые и медицинские кабинеты, - отметили в ведомстве.

В общей сложности в следующем году в Подмосковье введут 17 новых инвестиционных школ в семи муниципалитетах.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Конечно, большое внимание уделяют и строительству детских садов. Среди крупнейших проектов – садики в Ленинском и Одинцове.

- Два детских сада на 360 мест каждый откроются в Ленинском и Одинцовском городских округах — на территории ЖК «Пригород Лесное» группы Самолет и в сельском поселении Жаворонковское от застройщика «СЗ «Перхушково-Девелопмент», - рассказали в Министерстве жилищной политики региона.

В садиках-новостройках создадут все условия для работы: сделают залы для музыкальных, спортивных и кружковых занятий, кабинеты логопеда и психолога, медблоки и так далее.