Рассказываем, как в Подмосковье научились строить быстро и качественно

Московская область – один из лидеров среди регионов по строительству. В Подмосковье активно возводят не только жилые дома, но и социально важные объекты – школы, сады, здания медицинского обслуживания населения. При этом в регионе научились значительно сокращать сроки строительства. А все благодаря новой модульной технологии, которую разработали и внедрили специалисты компании «КРОСТ». О том, что такое модуль и как он производится, читайте в нашем материале.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Первой ласточкой, построенной по новой модульной технологии в Подмосковье стал фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Рахманово городского округа Егорьевск. Именно этот объект впервые в истории Московской области построили с помощью инновационной модульной технологии, разработанной на научно-производственной базе Концерна «КРОСТ». Фельдшерский пункт начали строить в июле 2022 года, за четыре месяца объект был построен и, после завершения установки медицинского оборудования, 25 января 2023 года принял первых посетителей.

«Такая инновационная технология позволяет строить здания за считанные месяцы, обеспечивая при этом высочайшее качество строительства. Технология разработана отечественными инженерами в отечественном технопарке, при строительстве используются материалы российского производства», - рассказывает генеральный директор концерна «КРОСТ» Алексей Добашин.

Внедрение такой технологии стало результатом многолетней работы компании. Благодаря накопленному опыту и созданию собственных научно-производственных подразделений, удалось создать уникальную технологическую линию. Для строительства фельдшерско-акушерского пункта по разработанной технологии Pro Module, индустриальные изделия производились на конвейере завода, а затем собирались на строительной площадке как конструктор.

У такого подхода несколько неоспоримых преимущества: во-первых, повышается качество строительства, поскольку модули собираются в заводских условиях с соблюдением всех норм и требований стандарта, а во-вторых, сроки строительства сокращаются до 50%.

Как рассказали представители концерна «КРОСТ», каждый модуль – это объемный индустриальный элемент, который делают из качественного железобетона. Его полностью производят на заводе, а на строительную площадку доставляют уже готовую часть с разведенными инженерными коммуникациями и чистовой отделкой, - отметили в компании.

Как же производят такой модуль? – Сначала специалисты фабрики изготавливают сам блок. Затем его отправляют на участок электрики, где проводят разводку сетей. Потом он поступает на сантехнический участок и получает там соответствующие «поправки». В итоге с конвейера сходит готовое помещение, являющееся частью здания со светильниками, слаботочными системами и даже сантехникой.

Как рассказали в компании «КРОСТ», на изготовление одного модуля уходит всего-то 48 часов. А при максимальной нагрузке производственная линия предприятия способна производить до 4 таких частейв сутки.

«Оборачиваемость одной формы для отливки составляет 2 изделия в сутки. Линию обслуживают 12 человек: 4 формовщика, 4 отделочника, 2 электрика и 2 сантехника», - подчеркнули к компании.

НЕ ТОЛЬКО ФАП

Следом за егорьевским ФАПом, построенным по модульной технологии, открылся еще один – в селе Молоди в Чехове. Пункт, который обслуживает 900 человек, возвели в максимально короткие сроки. И жители этому только рады.

«Мы ждали этот ФАП. Нам важно, чтобы медицинская помощь была рядом. Тут можно и прививку сделать, и диспансеризацию пройти, очень здорово, что его построили так быстро», - поделилась жительница села Молоди Анастасия Сошникова.

Модульная технология входит в целую систему индустриальных технологий высокоскоростного строительства. В зависимости от размера строящегося здания, его сложности и объёмно-пространственной структеры, выбирается соответствующая индустриальная технология, или несколько, если это необходимо.

Например, с помощью технологии «Тяжелого каркаса (сборного железобетона)» и технологии PRO Module сейчас в селе Голубое в Солнечногорске идет возведение средней общеобразовательной школы на 1375 мест. Капсулу в ее основание заложили в мае 2022 года, а уже к 1 сентября 2024 здание примет первых учеников.

С помощью системы индустриальных технологий высокоскоростного строительства можно возводить как жилые многоэтажные здания, так и общественно-значимые социальные, медицинские и спортивные объекты.

В настоящее время специалисты завершают монтаж фасадных панелей здания школы, а общая строительная готовность объекта составляет свыше 37%. На объекте монтируются оконные блоки, ведется устройство кровли и обустройство внутренних инженерных сетей — канализации, водопровода, отопления и вентиляции.

«Школа нам очень нужна и поэтому мы радуемся, когда видим, как быстро выросли стены, как все кипит на площадке. Честно говоря, когда нам сказали, что откроют ее в 2024 году, не верилось. Но сейчас мы в этом даже не сомневаемся», - поделилась жительница села Голубое Мира Адронникова.

А еще в Солнечногорске в микрорайоне Рекинцо - 2 идет строительство детского сада на 320 мест с использованием системы инновационных технологий быстро и качественно. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в июле 2024-го года.

По инновационным технологиям в регионе строят и подстанции скорой медицинской помощи. Так в 2022 году было построено сразу три подстанции. причем одна из них, согласно градостроительным требованиям, воссоздала облик исторической застойки. . Как признаются сами медики, построенные обекты полностью соответствуют современным требованиям и не уступают по качеству и оснащению любым другим объектам . Внутри есть диспетчерская и кабинет предрейсовых осмотров, комнаты отдыха бригад и водителей, архив, кабинеты фельдшеров и врачей, конференц-зал и другие помещения. Также, в нашем регионе появились и новые блоки диспансеризации: в Домодедово, Видном и Одинцово.