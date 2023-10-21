Разноплановые заявки поступили в подмосковный ЦСС в октябре

Московская область стремительно развивает промышленное производство. Строятся новые предприятия, возводятся современные склады, расширяются офисы предприятий. Все эти объекты помогают воплощать в жизнь Менеджеры Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области. Они берут на сопровождение как очень крупные, так и небольшие проекты. Очень важно, что сопровождение проектов специалисты оказывают совершенно бесплатно.

ЛАТЕКС, КРАСКА, КАУЧУК

Производитель гидроизоляционных материалов «Елизар» приступил к первой очереди строительства предприятия в Раменском городском округе. Как сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области, размер инвестиций составит 40 млн рублей. Проект сопровождают менеджеры ЦСС.

Большое производственное здание площадью 1,3 тыс. кв. метров расположится на территории индустриального парка «Чулково». Оно возьмет на себя важный блок работы по импортозамещению гидроизоляционных материалов. В производстве будет использоваться битум, латекс, каучук и полимеры. Первый этап строительства завершится уже в следующем году. Запуск объекта принесет округу 27 новых рабочих мест.

Еще один важный производственный объект будет возведен в Дмитровском городском округе. Менеджеры ЦСС взяли на сопровождение строительство завода лакокрасочной продукции. В создание объекта компания «Инова» инвестирует 1 млрд рублей.

На производстве площадью 6 тыс. кв. метров будут изготавливать порошковую краску отечественного бренда ICONIC. Она широко применяется в автомобилестроении, энергетике, нефтегазовой отрасли. Окончание строительства запланировано уже на конец текущего года.

БОЛЬШЕ САМОСВАЛОВ

Тем временем в Сергиевом Посаде будет построен завод по производству бетонных изделий. Его возводит компания «КМСК-М8». ЦСС сопровождает проект. Предприятие площадью более 14 тыс. кв. метров расположится на территории индустриального парка «М-8.Юг».

– Основным видом продукции станут пеноблоки, изготовленные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Проектная мощность завода составит 450 тыс. куб. метров изделий в год, – поясняют в пресс-службе Минжилполитики региона.

Отметим, что это предприятие станет первым на территории Московской области от «Комбината стеновых материалов Кубани». Завод сможет похвастаться полностью автоматизированным производством и современной системой энергосбережения.

А вот в Орехово-Зуевском округе расширяет площади машиностроительный завод «Тонар» – единственный в России производитель технологических самосвалов, автопоездов повышенной грузоподъемности и шарнирно-сочленённых самосвалов. Сегодня ЦСС уже приступил к сопровождению проекта склада металлозаготовок. Размер инвестиций составит более 280 млн рублей.