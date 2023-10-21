Реабилитационный центр для собак появится в Истре

В деревне Обушково городского округа Истра построят реабилитационный центр для собак. Облик будущего здания уже согласован Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области. Проект предусматривает все, что может понадобиться для восстановления питомцев и комфорта их хозяев.

ЛЕЧИТЬ, ТРЕНИРОВАТЬ, УХАЖИВАТЬ

Расположение кабинетов в здании уже продумали. Так, на первом этаже будет принимать ветеринар. Здесь же оборудуют зону груминга – стрижки и ухода за шерстью и ногтями, а также хендлинг зал и даже специальный бассейн. Кроме плавания собаки смогут заниматься бегом.

- Особое внимание в проекте уделяется реабилитационным тренировкам для собак - для этого будет оборудован отдельный зал с беговыми дорожками, - сообщает Мособлархитектура.

Для комфортного ожидания в комплексе сделают террасу. Также здесь откроют зоомагазин с отдельным входом. Второй этаж будет мансардным, здесь разместят учебную аудиторию для мастер-классов по уходу за животными.

ГАРМОНИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В Мособлархитектуре также рассказали, о внешнем облике здания. Фасад планируют оформить в стиле готической эклектики. Дополнят его геометрическими декоративными элементами, которые помогут совместить классику и современность. Большие витражи позволят придать внутренним помещениям дополнительный объем и наполнить их светом.

Над входом установят черный металлический козырек, гармонирующий с покрытием кровли и навесом с другой стороны здания. Для отделки здания используют облицовочный кирпич тепло-бежевого оттенка.

- Все материалы подобраны не только под объемно-планировочное решение проектируемого объекта, но и с учетом окружающей застройки, - подчеркнули в ведомстве.

Реабилитационный центр будут строить в 2024-2025 годах. Проектировщиком выступает ООО «АрхДвор».

С ЗАБОТОЙ О ПИТОМЦАХ

Кстати, в Подмосковье активно развивают удобные сервисы, в том числе, для владельцев домашних животных. Сейчас записать питомца к ветеринару можно через интернет, услуга доступна с 1 сентября 2022 года для 24 государственных ветклиник региона.

- С начала года электронной услугой воспользовались уже более 20 тысяч человек. При этом общий поток посетителей клиник Госветслужбы Подмосковья составил почти 82 тысячи человек. 24,5 % из них записались в клинику онлайн, через региональный портал Госуслуг, - рассказал заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Записать домашнее животное на прием ветеринара можно через портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья. Для этого необходима авторизация с помощью ЕСИА. В поиске нужно сделать запрос «Запись к ветеринару», а затем – заполнить форму и выбрать подходящего специалиста, вид услуги и время приема.