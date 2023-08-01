Стандарт оформления взрослых и детских поликлиник разработали в Мособлархитектуре

Теперь интерьеры детских и взрослых поликлиник Подмосковья будут оформлять в едином стиле. Единые требования к внутреннему обустройству типовых помещений для взрослых и детских отделений поликлиник разработали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области. Благодаря новым стандартам помещения станут более комфортными и узнаваемыми. Правила коснутся как тех поликлиник, которые введут в эксплуатацию в будущем, так и тех, в которых проводится капитальный ремонт или реконструкция.

ВЫЗЫВАЮТ ЧУВСТВО СПОКОЙСТВИЯ

Как же будут выглядеть новые объекты здрава? Так, для детских поликлиник разработана цветовая гамма в светло-бирюзовых тонах, для взрослых – в синих. Такое колористическое оформление создаст, по мнению экспертов, благоприятную среду, где будет приятно находиться.

«В частности, зеленые и бирюзовые оттенки, которые характерны для оформления медицинских учреждений, одновременно успокаивают и тонизируют. Синие и голубые цвета заставляют нас чувствовать себя в безопасности, вызывают чувство спокойствия и доверия», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

При этом помещения не будут полностью окрашены в оттенки синего или бирюзового цвета. В детских отделениях, например, с ними гармонично смешаются бежевый и коричневый колеры.

Игровые зоны в детских поликлиниках будут оформлять модулями – мозаиками «СТЕМ стена». Там маленькие пациенты из разноцветных деталей смогут создавать красочные рисунки. В кабинетах приема установят эргономичную мебель.

Интерьеры помещений поликлиник для взрослых выполнят по аналогии с концепцией детских отделений. Но в этом случае будут сочетать два оттенка – кремово-белый и синий.

УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ

Кроме того, во всех поликлиниках сделают удобную одинаковую навигацию для пациентов.

«В рамках единых требований также утверждены критерии визуальной узнаваемости подмосковных поликлиник, к которым относится брендирование по программе «Наша поликлиника», вывески, стенды и указатели с дублированием по системе Брайля», – поясняют в Мособлархитектуре.

Как отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, основная задача разработанных стандартов – обеспечение удобства и комфорта для взрослых и маленьких пациентов.

К слову, помимо внутреннего пространства, новая концепция предусматривает и благоустройство прилегающей территории. Здесь предусмотрено озеленение, оформление велопарковок, освещение и малых архитектурных форм.