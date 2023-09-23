Цены на новостройки в регионе растут на фоне снижения предложений

В жилом комплексе «Живописный» деревни Жабкино Ленинского городского округа завершено строительство двух корпусов, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области. К слову, Ленинский – один из лидеров по объемам строительства жилья. Однако за последние годы ценник на новостройки значительно вырос. Так, средняя цена квадратного метра за 5 лет увеличилась на 114,8% — с 82,5 тыс. руб. до 177,2 тыс. руб., а медианная стоимость квартиры выросла на 89,1% — с 4,3 млн руб. до 8,13 млн руб. Такие данные приводит Аналитический центр ИНКОМ-Недвижимость. Подмосковные эксперты статистику подтверждают. А что с рынком предложений? Подробности в нашем материале.

ЛИДЕРЫ И ОТСТАЮЩИЕ

«Конечно, квартиры в новостройках с каждым годом дорожают. Поэтому не удивительно, что цена за квадратный метр в Подмосковье за последние пять лет выросла существенно», - говорит президент Гильдии риэлторов Московской области Артемий Шурыгин.

Так, по данным специалистов аналитического центра, сегодня наиболее высокая цена за квадратный метр нового жилья зафиксирована в Красногорске – это в среднем около 204 тыс. рублей. В Мытищах квадратный метр стоит 193,5 тыс. рублей, а в Люберцах – в среднем 189,7 тыс. Если говорить про цены на готовые объекты, тут также будут лидировать Красногорск – квартира стоит в среднем 9,12 млн рублей, и Мытищи - 8,83 млн руб. А вот замыкает тройку Химки, где просят 8,6 млн рублей за лот.

«Логично, что чем ближе округ находится к Москве, тем больше в нем стоимость квартиры. Также играет роль и инфраструктура, и транспортная доступность», - добавляет Шурыгин.

А вот наиболее бюджетные варианты можно приобрести в Воскресенском округе, где 1 кв. м имеет среднюю стоимость 78,8 тыс. руб. В Коломне за «квадрат» просят - 79,5 тыс. рублей, в Егорьевске - с 85,2 тыс. рублей. Что по квартирам? Самые доступное по цене жилье также можно найти в Воскресенске - в среднем 2,32 млн рублей. Второе место поделили Серпухов и Шатура, где можно купить жилье в новостройке за 3,97 млн рублей. Замыкает тройку Луховицы - квартира здесь обойдется в 4,05 млн рублей.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ УХОДЯТ

Что же касается самих предложений, их наоборот стало значительно меньше – по тем же данным аналитического центра, если в августе 2018 года их было 82,2 тыс. штук, то в настоящее время -23,82 тыс.. Снижение более чем на 260%. И этому есть объяснение.

«Действительно в результате перехода на проектное финансирование, на эскроу счета, ушли с рынка строительные кампании дальнего Подмосковья, а также недобросовестные застройщики. В дальнем Подмосковье сейчас почти ничего не строят, в среднем Подмосковье есть проекты, но тоже не много. Ближнее Подмосковье застраивается», - говорит Артемий Шурыгин.

Причем первые позиции по количеству экспонируемых первичных объектов занимают Ленинский округ – тут вводится 20,7% от общего объема предложений, Люберцы - 15,1% и Одинцовский - 12,6%. Также в пятерку лидеров входят Мытищи и Красногорск. В целом именно в этих округах представлено 77,3 % всех новостроек Московской области.