В Подмосковье могут запретить иностранные названия ЖК

Уже в 2025-м году в России в целом и в Московской области в частности могут запретить присваивать иностранные название жилым комплексам. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в октябре 2023 года. Предполагается, что он вступит в силу в 2025 году. В Подмосковье подобная практика среди девелоперов не имеет широкого характера. По информации Министерства жилищной политики региона, сейчас на первичном рынке Подмосковья представлено 52 ЖК с названиями на иностранных языках. Это 6% от всех реализуемых проектов. Скажется ли новый закон на застройщиках и покупателях, разбирался наш корреспондент.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ЗА СПРОСОМ

Сегодня заграничные названия жилых комплексов в Подмосковье можно подразделить на три категории. Первая – когда иностранные названия написаны русскими буквами. И таковых сейчас в регионе – 23 проекта. Среди них, например, Парк Фонтэ, Грин Таун и другие.

Вторая – когда иностранные слова написаны латинскими буквами. Здесь можно вспомнить: Twin House, LEVEL Barvikha Residence, Friday Village, VESNA.

Третье место занимают жилые комплексы с комбинацией слов на латинице и кириллице в названии. На первичном рынке региона есть 8 подобных проектов. Среди них: Опалиха-Village, Суханово Spa Deluxe, ЖК Wellton Park Новая Сходня.

Как считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка, часто застройщики прибегают в «импортным» заимствованиям из-за того, что именно покупателям нравится такой формат.

- У многих клиентов иностранные слова и транслитерации ассоциируются с европейским уровнем комфорта, эксклюзивностью, премиальностью, если хотите. Это тот случай, когда предложение следует за спросом, — говорит эксперт.

НЕ НУЖЕН НАМ СЛОГ ИНОСТРАННЫЙ

А вот по мнению директора департамента маркетинга и рекламы ГК ФСК Александра Лебедева, привлекать и завораживать могут и чисто русские названия. Чем плох «1-й Лермонтовский»? Да ничем. В основу концепции комплекса заложены три этапа жизни Лермонтова — Санкт Петербург, Тарханы и Кавказ.

- В ЖК «1-м Лермонтовском» творчество поэта нашло свое отражение в благоустройстве уютных дворов и открытых продуманных общественных пространств, в элегантном оформлении вестибюлей и коридоров на каждом из жилых этажей, в архитектурных элементах, украшающих территорию комплекса, и даже в навигационных элементах. Все, от удобных продуманных планировок до социальной инфраструктуры пронизано гармонией, комфортом и вниманием ко всем пожеланиям и потребностям будущих жителей, - отмечает Лебедев.

Повлечет запрет иностранных названий перемены на строительном рынке? Эксперты сходятся во мнении, что вряд ли.

- Скорее всего, просто изменятся брифы для агентств, которые занимаются неймингом, там будет прописано, что для названия проекта можно использовать только русский язык. И со временем, если этот закон останется в силе, доля русских названий потеснит иностранные — просто в силу того, что старые проекты будут распродаваться и уходить с первичного рынка, а новые станут именоваться только на русском. Но это очень гипотетический взгляд, — считает глава компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.



