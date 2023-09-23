Запущен новый крупный проект, реализованный при поддержке менеджеров ЦСС

Промышленный кластер Московской области обрел нового крупного резидента. Как сообщили в Министерстве инвестиций Московской области, в Ленинском городском округе начал работу 68-ой по счету индустриальный парк. Воплотить в жизнь строительство сложного, многоуровневого здания помогали специалисты Центра Содействия Строительству Московской области.

ЭТАЖИ УСПЕХА

На протяжение нескольких лет Центр Содействия Строительству в Подмосковье помогает воплощать в жизнь самые масштабные коммерческие объекты. Он приходит на помощь инвесторам и застройщикам в решении любых вопросов, начиная от идеи до регистрации права на построенное здание.

Индустриальные парки – важная составляющая экономики Московской области – тоже создаются при поддержке специалистов регионального ЦСС. На днях жизнь закипела в 68-ой по счету промышленной площадке под названием PNK парк МКАД-М4. Новый индустриальный парк расположился в Ленинском городском округе и уже принял первого резидента.

Как рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, у многофункционального трехэтажного комплекса много особенностей. Так, например, в парке предусмотрен доступ крупнотоннажного транспорта на второй этаж с полноценной зоной погрузки и разгрузки. Въехать можно будет и на третий этаж, но это сможет сделать только среднетоннажный транспорт.

Такие возможности, заложенные в инфраструктуру объекта, позволят развивать производство на территории парка самым разным резидентам нашего региона. Общая площадь здания составляет более 128 тысяч квадратных метров, из которых практически 85 тысяч «квадратов» уже заняты первым резидентом. При полном заполнении в индустриальном парке будут созданы более 1 тысячи новых рабочих мест.

РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ!

Отметим, что уже существующие индустриальные парки продолжают развиваться и обрастать новыми, значимыми объектами. Так, например, при содействии ЦСС в городе Пушкино построят универсальное индустриальное здание для логистической компании «Светлана и Ко». Разместится оно на территории «PNK парка Пушкино 2», возведенного в июле прошлого года. Девелопер проекта PNK group инвестирует в строительство более 600 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе Центра Содействия Строительству Подмосковье, здание будет построено в формате built-to-suit, который предполагает современный механизм возведения объектов под конкретные технические требования резидента. На внушительной территории в 10 тысяч кв. метров разместятся зоны стеллажного хранения и отдельное офисное помещение. Ожидается, что реализация проекта создаст около 120 рабочих мест в городе Пушкино.

Разрешение на строительство объекта уже выдано Министерством жилищной политики Московской области, сдача в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2024 года.