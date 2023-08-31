Адвокат рассказала, как поступать при увольнении из-за обвинений в алкогольном опьянении

Верховный суд РФ разрешил работодателям увольнять сотрудников при возникновении подозрений, что он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Недобропорядочные начальники могут воспользоваться таким нововведением, но юристы рассказывают, как не допустить нечестного увольнения, сообщает newizv.ru .

Ранее, если у работодателя возникали подозрения, что сотрудник употребил алкогольные напитки, необходимо было отправить человека на медицинское освидетельствование. Теперь этот пункт отсутствует. Главное, чтобы факт опьянения подтвердили несколько сотрудников.

«Верховный суд РФ создал прецедент, дающий возможность работодателю доказывать, что работник находится на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения иными способами, не только медицинским освидетельствованием, как это было раньше. Тем самым Верховный суд защитил работодателя от злоупотреблений работника: от отказов проходить медосвидетельствование добровольно», - рассказывает адвокат Мария Архипова

Сложности возникают по ряду причин. Начальник может уволить человека из личной неприязни, принудив других сотрудников лжесвидетельствовать. Или же человек может применять лекарственные препараты со специфическим запахом.

Адвокат, председатель Ассоциации «Адвокаты России за права человека» Мария Архипова рассказала, что если сотрудника оклеветали, он должен добровольно пройти медицинское освидетельствование и доказать, что в этот день был трезвый.