Аналитическая служба FIT SERVICE составила рейтинг авто, которые ломаются чаще всего

Аналитическая служба международной сети автосервисов FIT SERVICE провела исследование, на основе которых составила рейтинг автомобилей, которые ломаются у российских владельцев чаще всего.

В 2023 году в Москве чаще всего на сервис для ремонта пригоняли автомобили таких марок: KIA, Volkswagen и HYUNDAI. Эти же модели возглавили ТОП-10 машин, которые чаще всего выходят из строя в регионе. Следующие позиции занимают такие марки:

«4. NISSAN 5. TOYOTA 6. FORD 7. BMW 8. SKODA 9. MERCEDES-BENZ 10. MITSUBISHI», - в таком порядке распределили модели автомобилей эксперты аналитической службы международной сети автосервисов FIT SERVICE, анализируя, какие авто чаще всего ломаются

Эксперты FIT SERVICE отметили, что в каждом регионе ТОП-3 возглавляют разные модели. Например, на Сибири – это японские марки. В крупных городах на СТО чаще всего пригоняют хотя бы один из европейских брендов авто. Российская LADA также «частый гость» СТО, но на территории Урала.

При анализе были изучены данные поломок за первое полугодие 2023 года на станциях 16 городов-миллионников, в частности, Москвы и Санкт-Петербурга.