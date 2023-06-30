Анна Кузнецова рассказала о целях комиссии по расследованию преступлений Киева
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В пятницу, 30 июня, проходит первое заседание комиссии по парламентскому расследованию преступных действий режима Киева в отношении детей, анонсированное ранее вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой, сообщает ТАС.
Комиссией были изучены цели, которые стоят перед ее членами. Также проанализированы задачи. Анна Кузнецова рассказала, что для реализации поставленных целей необходимо создать четыре профильные группы. С таким предложением она обратилась к участникам пресс-конференции.
«Рассмотрим нормы международного права, регулирующие защиту несовершеннолетних, и постараемся оценить, как международные организации и институты реагируют на преступные действия киевского режима», - рассказала Анна Кузнецова
Предполагается, что первая группа будет собирать информацию. Вторая – давать оценку, основываясь на правовых нормах. Третья – урегулировать рабочие механизмы. Четвертая – совершенствовать меры социальной поддержки.
Решение о создании подобной комиссии было принято правительством 20 июня.