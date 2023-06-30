Анна Кузнецова рассказала о целях комиссии по расследованию преступлений Киева

В пятницу, 30 июня, проходит первое заседание комиссии по парламентскому расследованию преступных действий режима Киева в отношении детей, анонсированное ранее вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой, сообщает ТАС .

Комиссией были изучены цели, которые стоят перед ее членами. Также проанализированы задачи. Анна Кузнецова рассказала, что для реализации поставленных целей необходимо создать четыре профильные группы. С таким предложением она обратилась к участникам пресс-конференции.

«Рассмотрим нормы международного права, регулирующие защиту несовершеннолетних, и постараемся оценить, как международные организации и институты реагируют на преступные действия киевского режима», - рассказала Анна Кузнецова

Предполагается, что первая группа будет собирать информацию. Вторая – давать оценку, основываясь на правовых нормах. Третья – урегулировать рабочие механизмы. Четвертая – совершенствовать меры социальной поддержки.

Решение о создании подобной комиссии было принято правительством 20 июня.