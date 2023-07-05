Беларусь провела учения на границе с Украиной

В Беларуси недалеко от территориальной границы с Украиной прошли военные учения, пишет агентство « РИА Новости ».

Во время занятий на полигоне белорусские военные отработали возможные гипотетические ситуации нападения вражеских сил на территорию Республики. В сценариях использовали реальную информацию из зоны СВО о том, как может себя вести противник на поле боя.

В учениях принимали участия подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Были созданы условия, которые максимально близки к реальным. Военные использовали для защиты лазерное оружие. Одновременно было задействовано семь учебных точек. Военнослужащие с поставленными задачами справились.Такими данными поделилась пресс-служба белорусского министерства обороны.