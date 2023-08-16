Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге высказал мнение, что в США активно используют биологическое оружие и одновременно решают две проблемы – поднимают уровень экономики и вредят населению других стран.

По распоряжению Пентагона ученые искусственно создают различные инфекции, которые массово поражают население и животных. Поражая зверей, в США наносят экономический ущерб той стране, в которой болеет скот. К таким инфекциям относят африканскую чуму свиней и патогенный грипп птиц. Уничтожая мирное население, США без военного контакта добивается своей другой цели. Такими инфекциями выступают: коронавирусы, сибирская язва, туляремия. Таким мнением Игорь Кириллов поделился на брифинге, пишет агентство «РИА Новости».

В итоге в прибыли остаются американские фармкомпании, которые изготавливают различные лекарственные препараты для лечения опасных заболеваний. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечает, что есть ряд доказательств того, кто создал штамм коронавируса.

«Ключевая роль в реализации проектов по изучению этого возбудителя принадлежит посреднической организации «Эко-Хелс Альянс». Специалистами указанной компании с 2015 года проводилось изучение разнообразия популяции летучих мышей, поиск новых штаммов коронавирусов и механизмов их передачи от животных человеку. Всего было изучено более 2,5 тысяч особей», - рассказал генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Подобными разработками США нарушают международные конвенции. При этом в публичном пространстве американские представители рассказывают о том, какую помощь оказывают, особенно странам с высоким порогом бедности, и как следят за распространением опасных инфекций.