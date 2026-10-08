Дачная эвакуация: какие растения нужно забрать домой до морозов

Чтобы весной не покупать новые саженцы и не переживать за судьбу любимых цветов, стоит заранее выяснить, какие теплолюбивые растения с дачи обязательно нужно забрать домой до наступления холодов, сообщил udm-info.ru.

С наступлением первых холодов каждый дачник задумывается о судьбе зеленых питомцев. Жалко оставлять на верную гибель теплолюбивые культуры, но и тащить в город все подряд нет смысла. Чтобы весной не покупать новые саженцы, а любоваться пышным цветением, стоит знать, какие растения действительно нуждаются в эвакуации в теплую квартиру.

Критерии отбора: кого спасать в первую очередь

Прежде чем упаковывать горшки, оцените риски. В средней полосе зимы бывают суровыми и малоснежными. Если растение относится к зоне морозостойкости ниже вашей климатической зоны, ему грозит вымерзание.

В первую очередь домой забирают молодые саженцы плодовых деревьев и кустарников, посаженные в этом году: их корневая система еще не адаптировалась. Также в эвакуации нуждаются теплолюбивые экзоты — розы, гортензии крупнолистные, виноград, самшит, — если вы не уверены в качественном укрытии.

Контейнерные растения, растущие в горшках и кадках на террасе, зимой промерзают насквозь, так как корни не защищены землей. И наконец, комнатные цветы, вынесенные на лето в сад: пеларгонии, фуксии, бальзамины. Они родом из тропиков и погибнут при первой же минусовой температуре.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

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Если вы сомневаетесь, оставлять ли растение на даче, лучше перестрахуйтесь. Вот список кандидатов на переезд в городскую квартиру.

Пеларгония (Герань). Это классика дачного балкона. Хотя существуют морозостойкие сорта, большинство красивоцветущих гибридов не выдерживают даже легкого промерзания почвы. Выкопайте куст, обрежьте наполовину, пересадите в горшок и поставьте на подоконник. К весне он даст крепкие черенки для нового сезона.

Розы (особенно плетистые и чайно-гибридные). Многие оставляют розы под укрытием, но если зима выдастся бесснежной, они вымерзнут. Самый надежный способ сохранить ценные сорта — выкопать их и пересадить в ведра или большие горшки. Хранить их лучше не в тепле, а на застекленном балконе или в подвале при температуре около нуля.

Гортензия крупнолистная. Эта красавица цветет на побегах прошлого года. Если они замерзнут, цветения не будет. Куст аккуратно выкапывают, пересаживают в просторный контейнер и держат в темном прохладном месте — идеально в погребе, — изредка увлажняя земляной ком.

Клубневая бегония и гладиолусы. Эти растения вообще не оставляют в земле. Их клубнелуковицы выкапывают после первых заморозков, просушивают и хранят в бумажных пакетах в квартире при комнатной температуре. Если этого не сделать, посадочный материал сгниет или замерзнет.

Петуния и лобелия. Эти ампельные цветы часто растут в кашпо. Забирать их домой стоит только в том случае, если вы хотите сохранить конкретный редкий сорт. Обычно проще вырастить их заново из семян весной. Но если вы решили спасти маточный куст, обрежьте его, пересадите в свежий грунт и обеспечьте максимум света.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Правила успешной транспортировки

Просто выкопать и привезти домой недостаточно.

Чтобы растение пережило стресс, выкапывайте его с комом земли: чем больше земляной ком, тем меньше травмируются корни.

Перед тем как занести растение в дом, опрыскайте его инсектицидом — в тепле активизируются паутинные клещи и тля.

Первые две недели держите «дачников» отдельно от комнатных цветов, чтобы не занести болезни.

Соблюдайте режим полива: зимой в квартире сухо и жарко из-за батарей, поэтому тропические растения будут страдать.

Поставьте горшки подальше от радиаторов или используйте увлажнитель.

Забирая растения домой, вы не только спасаете их от холода, но и экономите бюджет на весенних покупках. Главное — не переусердствовать: если растение зимостойкое, например хоста, астильба или сирень, ему будет лучше в саду под снегом, чем в душной квартире.

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