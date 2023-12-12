Депутаты ГД приняли законопроект, разрешающий Росгвардии создавать добровольческие отряды

Таким образом, сотрудники Росгвардии после вступления законопроекта в силу будут наделены теми же полномочиями, что и представители Минобороны РФ. Добровольческие части Росгвардии будут наделены теми же правами и обязанностями, что и отряды, созданные Минобороной. Отряды могут создаваться решением президента России.

Добровольческие отряды можно привлекать в таких случаях: военного положения, объявления мобилизации, в период действия вооруженного конфликта. Сотрудники Росгвардии активно принимают участие в СВО, поэтому было важно расширить полномочия организации. Таким мнением поделился соавтор поправок Александр Хинштейн.

«Сегодня росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положения в новых регионах и правовой режим КТО, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом. Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части», — пояснил соавтор поправок, Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Росгвардия должна выделить материально-технические средства для отрядов, обеспечить их материально, продовольственно, а также предоставить каждому члену необходимую одежду. Добровольцы Росгвардии будут иметь те же социальные гарантии, что и в Минобороны РФ.