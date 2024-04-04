Дерматолог Григорьева рассказала, как навсегда забыть про «мешки» под глазами

В первую очередь эксперт рекомендует выявить причину возникновения мешков. Они могут быть разными. Во-первых, может человеку банально не хватает сна. В таком случае справиться с проблемой получится быстрее всего. Достаточно каждую ночь спать на несколько часов больше. Также неправильный рацион питания оставляет след на лице. Лучше отказаться от пищи, в которой много соли.

Во-вторых, причиной отеков может стать аллергия или другие заболевания, в частности, щитовидной железы. Без помощи доктора в данном случае не обойтись.

«Если виновником является аллергия, нужно обратиться к аллергологу для выявления аллергенов и назначения соответствующего лечения, потому что антигистаминные препараты могут облегчить симптомы», — советует Ирина Григорьева.

Третья причина — возрастные изменения. Не стоит путать мешки под глазами с темными кругами. Причина первой проблемы — ослабление мышц возле глаз и увядание кожи. Темные круги же провоцируют слабое кровообращение и пигментация. В борьбе с мешками помогают кремы от геморроя и компрессы с кофе. Важно также правильно подобрать базовый косметический уход.

Четвертая причина — генетика. В таком случае косметика не поможет, как и полноценный сон. Необходимо обратиться к доктору и использовать более радикальные методы.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала о главной причине возникновения «мешков» под глазами.