Два человека погибли в результате падения бизнес-джета во Флориде

Два человека погибло в результате падения бизнес-джета Bombardier Challenger 600 на автостраду возле города Неаполь в штате Флорида. Об этом сообщило информагентство Associated Press со ссылкой на информацию местной полиции.

В публикации сообщается, что в результате крушения частного самолета погибли два человека. Уточняется, что на борту джета находилось 5 человек – трое выжили, но информации об их состоянии на данный момент нет.

Представитель городского аэропорта в беседе с журналистами сообщил, что за 2 минуты до посадки, пилот джета сообщил диспетчеру, что у самолета отказали оба двигателя. Он запросил разрешение на экстренную посадку, незамедлительно его получит и попытался приземлиться на автостраду, добавил источник.

Накануне телевизионный канал NBC News сообщил о том, что вылетевший из Огайо частный самолет упал на автошоссе поблизости от Неаполя, штат Флорида. На опубликованных каналом материалах были видны черные клубы дыма, поднимающиеся над местом происшествия.