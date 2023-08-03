Эксперт Донец: Экономика России восстанавливается стремительно быстро

Главный экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ+ Софья Донец рассказала агентству « РИА Новости », что в 2022 году был зафиксирован спад экономики России. В 2023 году экономика стремительно выходит из кризиса. Если курс не изменится, то к концу года ВВП составит более двух процентов.

В Минэкономразвитии уже отчитались, что за первые полгода нынешнего экономического сезона ВВП России составило 1,4%. Эксперт Софья Донец отметила, что коллеги были уверены, что экономика России не сможет так быстро восстановиться. Активно развиваются такие сферы экономики: промышленный сектор, импорт и внутреннее потребление. Показатели второго квартала выросли за счет положительной динамики в развитии обрабатывающей промышленности, строительной и торговой отрасли.

«Достаточно уверенно чувствовал себя сектор услуг, поддерживаемый стабильным внутренним спросом. Вместе с тем добыча к концу полугодия ожидаемо оказалась в минусе к прошлому году. Наш базовый прогноз по росту ВВП в 2023 году был улучшен в первом полугодии до 2% год к году, однако растут шансы превышения этого уровня по итогам года», –считает эксперт Софья Донец

Экономист Софья Донец предполагает, что к осени 2023 года инфляция составит 5,5-6%. Тенденция будет прослеживаться до конца года. Это связано с ослаблением рубля по сравнению с уровнем цен. В новом году уровень инфляции составит 4%. Признаки перегрева экономики или внутреннего спроса отсутствуют, отмечает Софья Донец. Это связано с тем, что в конце 2022 года был достигнут пик бюджетного стимула.

Банк Росси предполагает, что рост экономики в 2023 году составит минимум 1.5%, а максимум – 2.5%.