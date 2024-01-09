Эксперт Гаврилина рассказала, как ухаживать за мини-елями и туями

Многие россияне нашли выход из положения, как не наносить вред живой природе в преддверии Нового года. Модной стала тенденция не ставить в доме срезанную ель, а покупать маленькие хвойные растения, которые растут в горшках. Член клуба цветоводов Москвы, хозяйка питомника цветущих и декоративных растений «Кантри Сад» Анастасия Гаврилина поделилась рекомендациями, как ухаживать за хвойными, сообщает rosbalt.ru .

Перед праздниками продавцы стараются придать растениям более зрелищный вид, поэтому наносят краску. Эксперт рекомендует смыть ее горячей водой. Если это не дало результата, то придется обстричь ветви, на которые попала краска. Это негативно отразится на растении, но краска на хвое - еще большее зло.

После приобретения рекомендовано обеззаразить растение.

«Для профилактики я бы порекомендовала опрыснуть акарицидами и инсектицидами. Это всё продаётся в тех же гипермаркетах. Я делаю это в ванне, а затем ставлю горшок подальше от своих комнатных цветов на небольшой карантин — на неделю или две. Бывают страшные вредители — белокрылка, паутинный клещ, мучнистый червец — это опаснейшие вредители комнатных растений. Через пару недель полезно провести вторую обработку», - рекомендует Анастасия Гаврилина

Для нового растения важно найти место, где оно будет комфортно развиваться. В идеале - это неотапливаемый балкон. Если в помещении температура опустилась ниже нуля, то горшок заносят домой. Тогда необходимо ежедневно опрыскивать растение водой. Важно избегать прямых солнечных лучей.

Также лучше сразу пересадить хвойное. Горшок выбирают на два сантиметра шире.

«Для хвойных растений нужно купить кислый грунт, для пуансеттий подойдёт любой универсальный грунт для комнатных растений. Самый важный момент, если есть возможность, поставить горшки в самое холодное место, на самых холодный подоконник. Пуансеттия тоже любит прохладу и покой», — напоминает эксперт.

Простые советы помогут сохранить растение до следующего Нового года.