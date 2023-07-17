Эксперт по этикету рассказала, от каких эмодзи лучше отказаться даже в дружеской переписке

17 июля мир празднует день эмодзи. Интернет-издание « Абзац » обратилось к президенту Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбине Холговой с просьбой рассказать о правилах этикета в переписке с использованием символов.

Альбина Холгова рассказала, что есть эмодзи, которые запрещено использовать даже в дружеской переписке. К таким относят все символы, которые копируют какие-либо жесты: вверх поднятый или вниз опущенный палец, символ «ок». Это связано с тем, что один и тот же жест по-разному интерпретируется в мировых культурах. В одних странах жест может считаться оскорбительным, в то время, как в других не нести никакой негативной экспрессии.

«Например, жест «ок» в арабских странах означает грязное ругательство. Поэтому этикет призывает от них полностью отказаться в личном общении. Соответственно, эти правила переносятся и на переписки»/ - поясняет Альбина Холгова.

Также рекомендовано отказаться от значка, в котором ладошки соединены друг с другом, будто человек молится. О просьбе лучше написать буквами, а умолять кого-либо о чем-то даже неприлично, рассказывает Альбина Холгова.

«Во многих соцсетях сейчас ещё популярно ставить эмодзи-реакцию на сообщение. Если это околоделовой диалог, лучше ничего ставить. Особенно этикет против сердечек и пальцев вверх – нужно исключить их в деловой переписке», - интернет-издание «Абзац» публикует рекомендации эксперта по этикету

Если в деловой переписке начальник оставил в чате смайлик, то сотруднику более низкой должности можно не отвечать в ответ эмодзи.