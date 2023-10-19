Эксперты рассказали о модных осенних тенденциях маникюра

Главное правило осеннего сезона – делать яркие ногти. Особенно ценятся блестки: чем их больше, чем моднее обладательница маникюра, сообщает vostokmedia.com .

Актуальными цветами считаются следующие: оранжевый (навеян листвой на дорогах), бордовый, синий (темные оттенки), коричневый, золотой (снова «отсылка» на осень), оливковый и зеленый.

Ногти с аурой – один из модных трендов осени 2023 года. Мастер выбирает два цвета, один из которых более насыщенный. Ногти покрывают одним цветом, а по всей окантовке проводят линию другого цвета.

Фото: [ vostokmedia.com (ногти с аурой) ]

Модницам рекомендовано не отказываться от страз. Они, как всегда, актуальны. Также допустимо наносить на ногти различные рисунки, геометрические фигуры и орнаменты. А вот слайдеры (по сути, это те же наклейки) уходят на второй план.

Девушкам, у которых длинные ногти, подойдет цыганский стиль, который отличается своей эксклюзивностью.

Фото: [ vostokmedia.com (цыганский стиль) ]

Ногти покрывают одним цветом. Лаком другого цвета хаотично наносят абстрактные фигуры. Такой вид декора подходит для смелых девушек. Можно добавить камни или цепочки. При выборе дизайна важно не переусердствовать как с блестками и камнями, так и с большим количеством разных ярких цветов.