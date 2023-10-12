Эксперты рассказали, в какой валюте хранить деньги россиянам накануне ожидаемой инфляции

Эксперты едины во мнении, что во время кризиса главное правило – не паниковать. Не стоит менять рубли на доллары, считает эксперт Петр Щербаченко. Лучше научиться экономить и инвестировать любым способом: покупать недвижимость, электроприборы или акции компаний. Такая «валюта» поможет человеку сохранить свои финансы, а в будущем даже преумножить. В качестве инвестиций можно рассматривать заботу о собственном здоровье или образование.

Эксперт Петр Щербаченко делится советом, который испытал не раз на практике. Имеющийся капитал надо разделить на три части. Первую в рублях оставить на ежедневные расходы. Вторую – перевести в иностранную валюту, но тех стран, с которыми РФ в хороших отношениях. Третью – положить на депозит. И так можно поступать неоднократное количество раз.

«Если резервные средства превышают 15-16 тысяч рублей, то это уже накопительный капитал, который следует размещать в тех инструментах, которые будут обгонять инфляцию», — посоветовал эксперт Петр Щербаченко

Эксперт Николай Солабуто уверен, что только хладнокровие поможет справиться с любым кризисом. Он рекомендует хранить деньги исключительно в рублях.

Эксперт Никита Масленников поделился рекомендацией, в какой валюте хранить деньги россиянам. Если есть рубли, то лучше открыть депозит. Если в планах отдых за границей на время новогодних каникул, то перевести деньги в валюту той страны, куда человек намерен ехать.

«При выборе валюты, в которой следует хранить сбережения, люди должны исходить из личного правила „валюта платежа“. Это значит, что им следует иметь на руках ту валюту, в которой проводятся расчеты», — рассказал Никита Масленников.

Если у человека резервная сумма денег не превышает 16 тысяч рублей, то лучше купить продукты, которые не портятся. Например, гречку и тушенку. К началу 2024 года цены могут расти из-за инфляции. Сумма покупки должна варьироваться в пределах четырех тысяч рублей.

Эксперт Николай Солабуто рассказал, что россияне не приучены к финансовой грамотности, как это принято в США. Но люди должны учиться экономить и распоряжаться деньгами.