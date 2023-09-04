Фелингер призывает президента США спасти Армению после заявлений Пашиняна о слабости РФ

«Я призываю Армению вступить в НАТО, Никол Пашинян. Защитите Армению, президент США», - заявил президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер

Политик Гюнтер Фелингер на странице в своей социальной сети высказал мнение, что США могут помочь Армении, если премьер-министр Никол Пашинян заявит о намерении вступить в НАТО.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете «La Repubblica» рассказал о переговорах с представителями власти Азербайджана.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы достичь мира, но Баку проводит этническую чистку», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян

Политик также отметил, что Армения всегда была зависима от России в вопросах безопасности. Раньше такая политика была стратегически обоснована. Теперь же России самой нужно вооружение. Если между Арменией и Азербайджаном начнется более глобальное военное противостояние, нет гарантий, что Россия сможет оказывать военную поддержку.

«Мы видим, что Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам. Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян высказал мнение, что Россия постепенно отдаляется от Армении. Спикер уверен, что российские миротворческие силы должны находиться на территории Лачинского коридора. Такое решение было принято ранее во время трехсторонних договоров, но этого не происходит. Мирное население Армении не находится в безопасности.