Форум «Россия -Африка»: Россия и Зимбабве подписали соглашение об атомной энергии

В четверг, 27 июля, во время проведения форума «Россия -Африка» представители стран подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, пишет агентство «РИА Новости».

Соглашение подписано между Россией и Зимбабве. Интересы РФ представлял генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, со стороны партнеров - министр энергетики Зимбабве Сода Жему. В документе есть ряд пунктов, в частности, о двустороннем сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности. Россия и Зимбабве будут совместно производить радиоизотопы для дальнейшего применения в промышленном и сельскохозяйственном секторе, в медицине. Стороны поставили задачу – развивать ядерную энергетику, заниматься подготовкой специализированных кадров, предоставлять базу для обучения. Особое внимание планируют уделять ядерной медицине. Предполагается развитие ядерной отрасли Зимбабве.

В документе отмечается, что Россия и Зимбабве не намерены никаким образом нарушать любые международные конвенции, которые действуют в рамках использования ядерной энергии.

В пятницу, 28 июля, пройдет второй день форума «Россия - Африка», который собрал представителей России и стран Африки в Санкт-Петербурге.