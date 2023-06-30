Губернатор Евраев заявил, что в Ярославских школах будут изучать основы игры в шахматы

В частности, у учеников Ярославской области появится новый урок – игра в шахматы. Подобные занятия помогут развивать логичное мышление ребят, творческие способности. Игра в шахматы положительно отразится на общей успеваемости по всем предметам, уверен Михаил Евраев. Такие занятия помогут детям учиться принимать решения, быть собранными и внимательными.

Для реализации задуманного властям Ярославской области необходимо подготовиться. В первую очередь стоит приобрести шахматы. Из областного бюджета на данные цели уже выделено 30 миллионов рублей. Об этом проинформировали в местном правительстве.