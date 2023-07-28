Губернатор Голубев: Обломки ракеты пробили крышу в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на странице в своей социальной сети проинформировал, что обломки ракеты пробили крышу в селе Самбек Неклиновского района, сообщает агентство «РИА Новости».

Василий Голубев предполагает, что в результате работы российского ПВО была сбита украинская ракета, металлические обломки которой упали на крышу здания и повредили ее целостность. Губернатор отметил, что пострадавших нет.

Всего по Ростовской области было выпущено две переоборудованных зенитных ракеты, которые украинские военные запускали из установки ПВО. Российским средствам ПВО удалось сбить обе ракеты.

Первая упала над центром Таганрога. По последним данным на улицах Таганрога перекрыли движение. Работы проводят специализированные службы. Погибших нет, но некоторых людей госпитализировали. Также есть те, кому оказали медицинские услуги, но нахождение в больнице им не требуется. В домах выбило стекла. Вторую ракету сбили над Азовским районом. Удалось избежать жертв.