Халатность медиков привела к слепоте 10-летнего мальчика: возбуждено уголовное дело

В Новосибирской области к ответственности могут привлечь медиков, которые не смогли сразу правильно поставить диагноз. Врачебная ошибка закончилась потерей зрения у 10-летнего ребенка, сообщает atas.info .

В Новосибирске мальчику поставили диагноз «отравление». Родители вызвали участкового педиатра, который обследовал ребенка и назначал лечение. Спустя сутки школьнику не становилось лучше. Позже его доставили в больницу, где он впал в кому.

Доктора больницы также не смогли правильно поставить диагноз и допустили ошибку. Они подозревали рак мозга. Ребенок оказался в реанимации. Из-за комы он потерял зрение. На данный момент состояние школьника стабилизировалось, но видеть он так и не может. Также нарушена речь. Теперь мальчик остался инвалидом.

Уже в другой клинике определили, что с самого начала у ребенка были признаки сахарного диабета. Диагностировали первую степень. Родители уверены, что халатность врачей привела к слепоте их сына. Они обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

«Да, это тот самый случай, когда в феврале ослеп десятилетний мальчик. Ведется следствие», — рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы ведомства Елена Коновалова.

Результаты доследственной проверки позволили возбудить уголовное дело. Проводят экспертизы и необходимые исследования.