Илья Красильщик приговорен к восьми годам колонии из-за распространения фейков

Басманный суд г. Москвы вынес приговор по делу экс-главы «Яндекс Лавки», российского редактора и издателя Ильи Красильщика, которого обвиняют в распространении ложной информации о действия российской армии.

Так, суд приговорил Илью Красильщика к восьми годам колонии. Главным поводом для заведения дела стало провокационное интервью, опубликованное на YouTube-канале и пост в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской) о действиях российских военных в Буче. Следователи считают, что целью подобных заявлений медиаменеджера было распространение фейков политической тематики и дискриминация действия армии России.

Огласить приговор лично Илье Красильщику стало невозможным по причине нахождения медиаменеджера за пределами границ РФ.