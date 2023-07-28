Избивал собаку на глазах у детей: Жители Петрозаводска разыскивают мужчину-живодера

В четверг, 27 июля, жители Петрозаводска стали свидетелями, как мужчина ругал свою собаку. Сначала он говорил ей что-то, но она не реагировала. Тогда он повысил голос, что тоже не помогло. Хозяин начал тянуть с силой поводок, взял большую палку и наносил ею удары. Периодически он поднимал собаку в воздух, придерживая ошейник. С мужчиной находились еще люди. Жители считают, что это была его жена и двое детей. Собака жалобно лаяла, было очевидно, что ей больно.

Жители не смогли спокойно наблюдать за происходящим. Они делала замечания, но хозяин собаки негативно реагировал на них. Люди решили все снимать на видео и делать фото. Позже выложили в сеть с призывом репоста, чтобы можно было установить личность мужчины. На видео видно, как предполагаемый сын владельца пса спокойно стоит и наблюдает за избиением питомца.

Жители обратились в полицию. Люди прикладывают максимальные усилия, чтобы установить личность мужчины с целью дальнейшего наказания сотрудниками правоохранительных органов.