Как изменилась Кашира за последние несколько лет

Кашира – один из старейших городов Московской области, корни которого уходят в далекий XIV век. За это время город многое видел и пережил. Зато сегодня это один из самых красивых и благоустроенных уголков Подмосковья, который может похвастаться развитой социальной инфраструктурой, обновленными дорогами, местами отдыха.

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Кашира в последние годы стала точкой притяжения для инвесторов. Сюда тянутся как промышленные, так и сельхозпроизводители. Они создают рабочие места, что избавляет местных жителей от ежедневных поездок на работу в столицу.

Серьезный шаг вперед сделан в сфере обновления дорог. Специалисты отремонтировали мост через Оку и привели в порядок около 30 километров дорог.

На контроле и всегда животрепещущая тема ЖКХ. Здесь начали прокладывать новые магистральные сети и строить водозаборные узлы. А еще у жителей появилась возможность переезжать в новые дома.

«Мы возобновили строительство нового жилья: два девятиэтажных дома возводятся на улице 8 Марта в Кашире-2», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, в округе возвели новую подстанцию скорой помощи, рассчитанную на семь бригад. Во взрослой поликлинике появился современный флюорографический кабинет.

ЧИСТО И КРАСИВО

Думают в округе и о сохранении экологии. По губернаторской программе в прошлом году расчистили водоем в поселке Новоселки.

35 населенных пунктов догазифицировали по президентскому проекту.

Также в Кашире обновляются дворы и общественные пространства. Новые очертания приобретает набережная реки Оки, она превращается в благоустроенное и красивое место отдыха.

«В планах – благоустройство дворов и строительство детских площадок. Ремонт дорог, газификация и реализация перемен во всех направлениях, которые будут делать округ привлекательным», – считает губернатор.

Также в планах ремонт терапевтического корпуса Каширской центральной районной больницы.