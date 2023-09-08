Как меняются Котельники и каких преобразований ждать в будущем

Котельники, непосредственно граничащие со столицей, должны всегда держать марку, чтобы жителям жилось в комфорте. Позитивные перемены в округе постепенно стирают ранее существовавшую разницу и поддерживают достойный уровень жизни котельниковцев.

УМНО И СПОРТИВНО

Основная масса взрослых людей, выбирая город для жизни, ориентируются на комфорт в первую очередь для своих детей. В округе для них впервые за 40 лет построили школу на 1200 мест в микрорайоне Южный. В будущем году учреждение на 2000 учащихся возведут в микрорайоне Парковый. Также в городе появился современный воспитательно-образовательный комплекс на Новой улице.

Чтобы дети могли хорошо учиться, они должны быть здоровыми. Именно поэтому и спортивной инфраструктуре в регионе в целом и в Котельниках в частности уделяется пристальное внимание.

«Для достижения одного из главных наших принципов – спорт должен быть доступным – были построены физкультурно-оздоровительный комплекс на Силикате и первая в Подмосковье «умная» спортплощадка на Белой даче», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

А для всех, кому нужна медицинская помощь, в 2025-м в Котельниках появится большая поликлиника со стоматологическим отделением.

ЖУРАВЛИ И НЕ ТОЛЬКО

Больше становится в городе мест для досуга и приятных семейных прогулок.

«Благоустроена зона в микрорайоне Силикат», – подчеркнул губернатор.

Новый облик обрели сквер «Патриот» и площадь возле Дома культуры «Белая дача». Обновили в Котельниках и знаменитый мемориал «Журавли», посвященный павшим в годы Великой Отечественной войны.

Впереди у города большие планы – продолжится строительство школ и садов. А также современного комфортного транспортно-пересадочного узла у метро «Котельники», благодаря которому люди смогут под навесами и с сухими ногами переходить из одного вида транспорта на другой. Его планируют сдать уже к концу текущего года.