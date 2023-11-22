Как похудеть к Новому году за 1.5 месяца: рекомендации экспертов

До Нового года остается все меньше времени. Тем, кому хочется скинуть лишние килограммы перед новогодними праздниками, лучше воспользоваться рекомендациями фитнес-тренера Натальи Смирновой и диетолога Ольги Петровой, сообщает newkhakasiya.online .

Диетолог Ольга Петрова отметила, что общего секрета похудения нет, ведь каждый человек индивидуален. Важно стремиться не только к красивой фигуре, но и здоровому организму. Добиться этого можно при помощи сбалансированного питания. Рекомендовано увеличивать количество тех продуктов, которые сжигают калории: чили, имбирь или зеленый чай.

Специалист рекомендует обратиться к диетологу, который составит индивидуальный план похудения с учетом образа жизни, возраста и пола. Независимо от того, какое меню составит доктор, важно пить много жидкости.

«Так, стакан воды перед едой не только утолит жажду, но и поможет контролировать аппетит», — отмечает диетолог.

Фитнес-тренер Наталья Смирнова считает, что без физической активности добиться желаемого результата сложно. Эксперт также призывает к сбалансированному питанию. Для закрепления эффекта необходимо выбрать тот вид спорта, который понравится. Утро лучше всегда начинать с обычной зарядки.

«Утренняя физическая активность не только ускоряет обмен веществ, но и заряжает позитивом на весь день», — отмечает Наталья.

До Нового года времени осталось совсем мало, поэтому можно выбрать интервальные тренировки. Достаточно выделять в день около 20 минут и результат придет уже совсем скоро.

Эксперты рекомендуют сначала психологически настроиться перед тем, как менять привычный образ жизни.