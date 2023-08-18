Как в Подмосковье выказывают уважение к российскому триколору

День российского флага – традиционный, но, пожалуй, самый необычный праздник в нашей стране. Точнее, даже не сам праздник, а как его отмечают 22 августа. Подмосковье, к примеру, проявляет максимум изобретательности при торжествах в честь триколора.

Так, в 2020 году в небе над Коломной парашютисты развернули самый большой на тот момент флаг России. Триколор в 5 тыс. кв. м стал символом не только величия нашей страны, но и бесстрашия россиян. Ведь от парашютистов потребовалось максимум мастерства, чтобы поднять на высоту и развернуть увесистое полотнище. Кстати, стоит отметить, что это было не самое высокое в прямом смысле слова положение российского флага. Можно сказать, что именно из Подмосковья российский триколор отправлялся на МКС. На орбитальную станцию космонавтов по традиции провожают из Звездного городка. Отсюда летчик-космонавт Федор Юрчихин доставил стяг на корабль. Там во время выхода в открытый космос он с напарником развернул российский флаг над планетой.

А еще один рекорд установили «Волонтеры Победы», которые несколько лет назадукрасили триколором территорию усадьбы «Архангельское». Днем ребята растянули флаг в 3 тыс. кв. м площадью. Он тогда попал в реестр рекордов России.

Какие достижения представят жители региона в этом году, нам остается только ожидать. Известно, что почти во всех парках Подмосковья установят интерактивные зоны, где желающие смогут повязать ленточки белого, синего и красного цветов. В итоге получатся яркие арт-объекты в цветах триколора.

Такой, например, готовятся создать в парке культуры и отдыха «Победа» в Талдоме. Как признались организаторы, для зоны отдыха и жителей он станет местной достопримечательностью.

Многочисленные пробеги, флешмобы и акции пройдут в каждом городе региона. В том числе и в селе Дединово в Луховицах, которое считается родиной триколора.