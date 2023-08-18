Какие изменения произошли в Балашихе за последние годы

Балашиха – самый большой по площади и, пожалуй, один из самых густонаселенных в Подмосковье муниципалитетов. Постепенно он приобретает и статус одного из самых комфортных городов региона. Какие изменения происходят в городском округе – в нашем материале.

ЧИСТО И БЫСТРО

Развитие города невозможно без участия его жителей. Во многом благодаря их активности в 2017 году по указу президента Владимира Путина и по поручению губернатора Андрея Воробьева в Балашихе закрыли полигон ТБО «Кучино», который уже полностью рекультивирован.

Важным аспектом повышения качества жизни горожан стало начало решения транспортных проблем.

«Реконструкция Горьковского шоссе, строительство нового путепровода в Салтыковке позволили решить вопрос многокилометровых пробок», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Уже осенью на выручку придет и МЦД-4. Заканчивается обустройство станций «Ольгино» и «Железнодорожная», а также прилегающих территорий.

САДЫ, ШКОЛЫ, ФОКИ

В Балашихе, где живет много молодых семей, постоянно возводят школы и сады. За последние пять лет в округе построено и открыто 14 школ и более 20 детских садов. Еще три школы более чем на 3 тыс. мест откроют до 2024 года.

При растущем населении важно и качественное медобслуживание.

«За пять лет в округе было построено 8 поликлиник и отремонтировано 25 объектов здравоохранения», – подчеркнул Андрей Воробьев.

Для любителей здорового образа жизни возвели пять ФОКов на улицах Заречная и Дзержинского, Парковая, Победы и в микрорайоне Заря.

ДОСУГ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

А для достойного отдыха в округе преображаются ДК, скверы, парки.

«В Балашихе благоустроено более 20 парков, скверов и общественных пространств. В том числе наши лесопарки – Ольгинский и Пехорка-лес», – подчеркнул губернатор.

Впереди город ждут не менее масштабные перемены – строительство госпиталя в микрорайоне Ольгино и новых школ в ЖК «Пехра» и «Леоновский парк», детских садов. Реконструкция стадионов «Труд» и «Орион», возведение ФОКа в микрорайоне Авиаторов.