Какие перемены пришли в Восход за последние несколько лет

Восход долгие годы оставался городком, который жил своей жизнью. Позитивные перемены сюда не спешили ровно до того момента, как Восход не стал законной частью Московской области – его закрытым административно-территориальным образованием. Несмотря на то, что доступ остался сюда ограниченным для посторонних людей, для позитивных перемен тут открыли все пути. Подробности – в нашем материале.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Дом культуры всегда был местом притяжения местной детворы. Но со временем он обветшал и требовал ремонта. В 2019 году ДК привели в порядок. Теперь в комфортных и современных условиях тут занимаются мальчики и девочки Восхода. В здании появилась новая аппаратура, благодаря чему, помимо традиционных творческих кружков, удалось открыть вокальную группу.

По-новому «заиграл» и местный сквер, где заменили плиточное покрытие и установили новые лавочки и освещение, отреставрировали местный памятник и провели озеленение.

Новые «дома» обрели и социально значимые объекты.

«Многофункциональный центр «Мои документы» и детская музыкальная школа переехали в отремонтированное здание. Установлены детские и игровые площадки», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ЖИТЬ С УЛУЧШЕНИЕМ

На новый уровень качества вышла и система ЖКХ, которая в начале 2000-х оставляла желать лучшего в закрытых территориях.

«Только за последние пять лет мы провели целый комплекс работ, направленных на улучшение качества жизни в муниципалитете, на решение вопросов каждого жителя. Выполнен ремонт фасадов жилых домов. Дома стали теплее, а поселок еще красивее», – подчеркнул Воробьев.

На этот год запланировано дальнейшее обновление. В частности, предполагается привести в порядок ряд домов Восхода. Там заменят внутренние инженерные системы, обновят балконные плиты и крыши и, что крайне важно, газовое оборудование.

«Мы очень рады, что наш поселок, который многие годы пребывал буквально в забвении, стал обновляться в последние годы. Для нас это настоящий подарок. Мы очень любим свой городок и надеемся, что он теперь и дальше станет только процветать», – отметила местная жительница Светлана Комарова.