Какие позитивные перемены приходят в Красногорск

Красногорск – негласная столица Подмосковья и один из самых динамично развивающихся округов региона. Постоянно растущее население стимулирует развитие инфраструктуры. Удобное расположение способствует росту экономики. Что появилось и что появится в городском округе – читайте в нашем материале.

КЛИНИКИ, ШКОЛЫ, ГИГАНТЫ

Сегодня Красногорск – показатель стабильности по многим направлениям. Здесь работают такие гиганты федерального масштаба, как КМЗ, «Бецема», «Бистром», «Союзснаб», «Кнауф». Вместе с другими предприятиями они исправно пополняют муниципальный бюджет, на средства которого с помощью региональной казны и создается комфортная среда для горожан.

На первом месте, конечно, здравоохранение. В последние годы тут пережили обновление многие больницы и поликлиники, в том числе Архангельская амбулатория, где теперь есть современное оборудование и дневной стационар. В будущем году в Красногорске откроется первая в регионе детская областная больница, которая сможет принимать до 15 тыс. детей в год. Запланирован капитальный ремонт местного роддома.

Для юных красногорцев преображаются школы. В 2022-м отремонтированы Опалиховская школа и учреждение в селе Ангелово. В этом году распахнула двери новая школа в ЖК «Новая Рига».

СО СПОРТОМ ПО ПУТИ

«Красногорск – округ активных и влюбленных в спорт жителей. Множество спортивных объектов – тому подтверждение», – говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Чтобы их было еще больше, в округе обновляют и открывают для массового посещения школьные стадионы. Уже принимают всех желающих стадионы школы № 10 и лицея № 4.

Для комфортного сообщения в Красногорске строят дороги. В 2024-м завершится ремонт Путилковского шоссе и возведение там тоннеля, введут путепроводы в районе станций Аникеевка и Опалиха МЦД-2.