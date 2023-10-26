Касания, улыбки, сообщения, помощь: Четыре признака флирта на работе
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Иногда рабочие отношения перерастают в романтические. Не всем людям легко распознать флирт, сообщает vostokmedia.com. Редакция предлагает ко вниманию четыре признака того, что вы нравитесь коллеге.
Психологи не рекомендуют заводить романы на рабочем месте. Это отвлекает человека от прямых обязанностей, создает в коллективе иерархию, не позволяет сосредоточиться. Особенно тяжело, если пара в итоге расстается, но работать по-прежнему приходится вместе. Если соблазн слишком велик, то распознать, что с вами флиртуют, можно по следующим четырем признакам.
«Зачастую лучше поддерживать профессионализм и устанавливать границы на рабочем месте, чтобы избежать потенциальных осложнений», - пишет vostokmedia.com
Первый признак - коллега постоянно ищет с вами зрительный контакт. Когда взгляды встречаются, проникновенно смотрит, улыбается.
Второй - сотрудник стремится завести разговор на отвлеченные темы. В нерабочее время интересуется, как ваши дела и часто пишет сообщения. На работе старается слегка прикоснуться рукой, будто это происходит случайно. Слушает всегда крайне внимательно. Готов помочь, даже если об этом никто не просит.
Третий - комплименты. Особенно, если коллега не делает их другим сотрудникам. Кстати, это важный показатель. Если человек шутит, общается на разные темы и невзначай дотрагивается других людей, то он просто слишком общительный, но не влюбленный конкретно в вас.
Четвертый - постоянное поддразнивание и подшучивание. Это означает, что человек флиртует с вами, конечно, если при этом он не переходит личные границы или нормы морали.
«Конечно же, все вышеперечисленные знаки являются субъективными и могут толковаться по-разному. И хотя расшифровка романтических наклонностей на рабочем месте может быть сложной, распознавание этих тонких признаков может дать ценную информацию о потенциальном интересе коллеги», - отмечает издание