Касания, улыбки, сообщения, помощь: Четыре признака флирта на работе

Иногда рабочие отношения перерастают в романтические. Не всем людям легко распознать флирт, сообщает vostokmedia.com . Редакция предлагает ко вниманию четыре признака того, что вы нравитесь коллеге.

Психологи не рекомендуют заводить романы на рабочем месте. Это отвлекает человека от прямых обязанностей, создает в коллективе иерархию, не позволяет сосредоточиться. Особенно тяжело, если пара в итоге расстается, но работать по-прежнему приходится вместе. Если соблазн слишком велик, то распознать, что с вами флиртуют, можно по следующим четырем признакам.

«Зачастую лучше поддерживать профессионализм и устанавливать границы на рабочем месте, чтобы избежать потенциальных осложнений», - пишет vostokmedia.com

Первый признак - коллега постоянно ищет с вами зрительный контакт. Когда взгляды встречаются, проникновенно смотрит, улыбается.

Второй - сотрудник стремится завести разговор на отвлеченные темы. В нерабочее время интересуется, как ваши дела и часто пишет сообщения. На работе старается слегка прикоснуться рукой, будто это происходит случайно. Слушает всегда крайне внимательно. Готов помочь, даже если об этом никто не просит.

Третий - комплименты. Особенно, если коллега не делает их другим сотрудникам. Кстати, это важный показатель. Если человек шутит, общается на разные темы и невзначай дотрагивается других людей, то он просто слишком общительный, но не влюбленный конкретно в вас.

Четвертый - постоянное поддразнивание и подшучивание. Это означает, что человек флиртует с вами, конечно, если при этом он не переходит личные границы или нормы морали.