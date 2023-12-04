«Колбаску с майонезиком»: Певица Слава призналась, что ей помогает худеть

Многие россиянки посчитают, что певице Славе повезло. И будут правы. Популярная исполнительница хитов призналась, что худеет, даже когда позволяет себе употреблять спиртные напитки и вкусные калорийные бутерброды, информирует издание «Утро.ру» .

В качестве эксперимента певица решила перейти на здоровое питание. Она полностью отказалась от вредной пищи. В итоге через два месяца Слава поправилась на восемь килограммов. Во время ведения здорового образа жизни настроение у певицы было не очень. Теперь Слава не отказывает себе во вкусной еде.

«Я снова стала выпивать, ем колбаску с майонезиком, и все у меня шикарно!» – рассказала корреспонденту «Утро.ру» певица Слава

Корреспондент уточнил, сколько же алкоголя обычно позволяет себе певица. Слава ответила, что строгий график работы не дает расслабиться. Концерты и гастроли оставляют мало времени для отдыха. Даже в новогоднюю ночь звезда шоу-бизнеса позволяет себе не более одного бокала, но и то для того, чтобы сжечь бумажку с желанием.

«Просто обычно я работаю, а после работы ничего не хочется. И только потом, когда уже приезжаю домой, утром 1 января мы собираемся на уху, и там уже можно водочки хряпнуть пару рюмочек.» – рассказала корреспонденту «Утро.ру» певица Слава

Корреспондент «Утро.ру» отметил, что выглядит звезда шикарно. Она присутствовала на концерте «Звезды «Дорожного радио»» в сексуальном платье красного цвета, которое обтягивает стройный силуэт.