Мастер Хачатурян рассказала, какие проблемы устраняет после дермапланинга

Ростовский мастер электроэпиляции Альбина Хачатурян рассказала, с какими проблемами к ней обращаются клиенты после дермапланинга, сообщила rostovgazeta.ru.

Дермапланинг — это процедура по удалению пушка и любых волос, которые растут на лице. Особенную популярность получила в интернет-пространстве. Удаление волос стало трендом. По сути, женщины удаляют волосы на лице электрическим током.

Блогеры приобретали специальный спрей и бритву, демонстрируя технологию в роликах. Россияне начали повторять. Теперь ростовчанки столкнулись с проблемами: появилась щетина, вросшие волосы, воспаления. Качество кожи у некоторых женщин ухудшилось.

«В наш салон уже несколько девушек записались на электроэпиляцию, чтобы удалить потемневшие и жесткие волосы, которые появились у них после дермапланинга. Некоторые даже проходят комплексное лечение с косметологом — ухудшилось состояние кожи», — отметила мастер электроэпиляции Альбина Хачатурян.

Эксперт рекомендует женщинам отказаться от бритья лица. В случае роста нежелательных волос Альбина Хачатурян предлагает обратить внимание на электроэпиляцию или лазерную эпиляцию. Кроме того, брить лицо придется каждые три дня. По мнению мастера, процедуры в салоне красоты менее травматичные и более результативные.

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