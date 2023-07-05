Минфин России: старшеклассникам будут преподавать основы финансовой грамотности

С 1 сентября в рамках курса по предмету «Обществознания» учащиеся старших классов будут получать знания о финансовой грамотности, сообщает интернет-издание « Абзац ».

В пресс-службе Минфина России рассказали о пользе подобных занятий для учащихся. Ребята узнают, как обезопасить свои доходы от мошенников, как вести собственный бюджет и контролировать уровень доходов. Также детям расскажут о налогах.

Информация, которая будет подаваться учителями в доступной форме, сформирует финансовую грамотность ребенка. Полученные знания также помогут тем учащимся, которые планируют поступать в экономические ВУЗы.

С прошлого года нововведения затронули учащихся с первых по девятые классы. В рамках изучения математики и географии, окружающего мира и обществознания детей обучали азам финансовой грамотности.