Минфин России: старшеклассникам будут преподавать основы финансовой грамотности
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С 1 сентября в рамках курса по предмету «Обществознания» учащиеся старших классов будут получать знания о финансовой грамотности, сообщает интернет-издание «Абзац».
В пресс-службе Минфина России рассказали о пользе подобных занятий для учащихся. Ребята узнают, как обезопасить свои доходы от мошенников, как вести собственный бюджет и контролировать уровень доходов. Также детям расскажут о налогах.
Информация, которая будет подаваться учителями в доступной форме, сформирует финансовую грамотность ребенка. Полученные знания также помогут тем учащимся, которые планируют поступать в экономические ВУЗы.
С прошлого года нововведения затронули учащихся с первых по девятые классы. В рамках изучения математики и географии, окружающего мира и обществознания детей обучали азам финансовой грамотности.